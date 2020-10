NIO Aktie: Es grenzt an ein Wunder!

Okay, die Aktie von NIO hat auf ihrem Weg nach oben zuletzt eine Pause eingelegt. Nach Erklimmen eines neuen Allzeithochs von 25,00 Euro am Freitag in Frankfurt, notierten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Mittwochvormittag bei nur noch 23,80 Euro. Das ist allerdings noch immer unfassbare 1600 Prozent höher, als die NIO-Aktie vor einem Jahr wert war. Und der Elektroautobauer steht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



