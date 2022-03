NIO-Aktie: Es geht tatsächlich los!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO ist nach einem guten Start in den Monat wieder aus dem Tritt geraten: Am 1. März waren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers bis auf 21,60 Euro gestiegen, seitdem haben sie wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einem weiteren Abschlag von rund vier Prozent notierte die NIO-Aktie am Dienstagabend in Stuttgart bei nur noch 16,49 Euro – ein Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



