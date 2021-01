NIO Aktie: Es fehlt wirklich nicht mehr viel!

Die Aktie von NIO hat sich spätestens in der zurückliegenden Börsenwoche wieder auf den Weg gemacht: Nach einer schwächeren Phase im Dezember schickten sich die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers an, sogar den alten Höchststand wieder anzugreifen. Bei einem Kurs von 48,70 Euro am Handelsplatz Stuttgart, ein Plus von annähernd 10 Prozent, ging es mit der NIO-Aktie letztlich ins Wochenende. Zum Allzeithoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



