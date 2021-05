NIO-Aktie: Es bleibt sein Geheimnis!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO findet offenbar wieder zurück in die Spur: Nach zwei weiteren schwachen Tagen an der Börse, hatten sich die Papiere des chinesischen Elektroautobauers bereits am Freitag von zuvor 25,90 auf 27,32 Euro verbessert, ein Plus von gut fünf Prozent. Am Montag im frühen Handel stieg die NIO-Aktie dann auf bis zu 28,16 Euro, ein zwischenzeitlicher Aufschlag von weiteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



