NIO-Aktie: Ein Erfolg oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Noch am Dienstag hatte es den Anschein, als könnte sich die Aktie von NIO wieder nach oben absetzen. Gleich zu Handelsbeginn in Frankfurt ging es mit den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers hinauf auf 21,60 Euro. Doch von der guten Stimmung ist wenig übrig geblieben. Am Mittwoch rutschte die NIO-Aktie bis zum Abend wieder deutlich zurück, die Papiere fanden sich zeitweilig bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung