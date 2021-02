NIO Aktie: Enttäuschender Rekord!

Noch immer liegt die Aktie von NIO aus dem zurückliegenden Monat mit knapp 20 Prozent im Plus. Nach einem leichten Aufschlag notierten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers in den ersten Handelsminuten am Dienstag bei 48,20 Euro. Allerdings: Gegenüber dem Höchststand der NIO-Aktie vom 11. Januar bei 54,40 Euro ist das ziemlich enttäuschend. Die ungebremste Wachstums-Story scheint erst einmal vorbei. Das gilt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



