NIO-Aktie: Eine goldene Zukunft!?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO war gut in den Mittwoch gestartet: Vor dem Mittag standen die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers mit rund zwei Prozent im Plus, notierten in der Spitze bei 33,78 Euro. Doch die gute Stimmung kippte, urplötzlich fiel die Aktie auf bis zu 31,54 Euro ab, bevor sie sich wieder fing. Doch das kurzzeitige Wochenplus war futsch. Dabei sind sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung