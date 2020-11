NIO Aktie: Eine Zeitenwende!

Die Aktie von NIO, wochenlang auf Höhenflug an den Börse, hatte vor zwei Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Nach ihrem Allzeithoch von 49,80 Euro am Dienstag in Frankfurt, ging es bis Börsenschluss mit den Papieren des chinesischen Elektroautobauers bereits zurück auf 44,70 Euro. Nach einem weiteren Rücksetzer auf bis zu 40,10 am Mittwoch, fing sich die NIO-Aktie wieder, steht am Donnerstag vorbörslich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



