NIO-Aktie: Eine Kampfansage!

Am Freitagvormittag sah es noch übel aus für die Aktie von NIO: Auf bis zu 30,50 Euro waren die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers an der Börse zurückgefallen, so tief wie seit Ende Mai nicht mehr. Dann jedoch fand die NIO-Aktie einen Boden und zog wieder deutlich an. Ins Wochenende verabschiedete sie sich am Handelsplatz Frankfurt wieder bei 32,50 Euro. Die Frage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



