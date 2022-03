NIO-Aktie: Doppelte Last!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIO erlebt derzeit schwierige Zeiten an der Börse: Binnen einer Woche hat die Aktie des chinesischen Elektroautobauers mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt. In Frankfurt notierten die Papiere am Montag zum Börsenschluss bei nur noch 12,77 Euro, nachdem sie mit einer Bewertung von 15,44 Euro in den Tag gestartet waren. Was macht die NIO-Aktie derzeit so anfällig? Es sind wohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



