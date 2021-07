NIO-Aktie: Diese Hürde ist genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Keppel":

Die Aktie von NIO ist offenbar wieder zurück in der Spur: Am vergangenen Donnerstag waren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers auf 36,26 Euro zurückgefallen, vor dem Wochenende standen bereits wieder 38,54 Euro auf dem Kurszettel der NIO-Aktie. In die neue Börsenwoche starteten die Anteilsscheine mit einem weiteren Aufschlag von zeitweilig mehr als zwei Prozent auf bis zu 39,56 Euro. Die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung