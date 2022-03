NIO-Aktie: Bedenklich!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Seit Donnerstag werden die Aktien von NIO auch an der Börse in Hongkong gehandelt. Der aufstrebende Elektroauto-Hersteller aus China hat hierfür aber weder neue Aktien verkauft noch eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dennoch ging es mit der NIO-Aktie an der amerikanischen Nasdaq mit der NIO-Aktie zweistellig abwärts. 17,77 US-Dollar, ein Minus von zwölf Prozent standen zum Handelsschluss zu Buche. Dies hatte seinen Grund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung