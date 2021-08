NIO-Aktie: Auf dem falschen Fuß erwischt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nein, das war zweifellos kein guter Start in die neue Börsenwoche: Die Aktie von NIO gab am Handelsplatz Frankfurt bis zum Börsenschluss fast acht Prozent ab, notierte letztlich bei gerade einmal 32,62 Euro. Eine Woche zuvor waren die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers noch 39,34 Euro wert. Ein Wochenminus von fast 18 Prozent bei der NIO-Aktie erwischt so manchen Beobachter wohl auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung