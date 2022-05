NIO-Aktie: Die Angst geht um!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nach ihren herben Verlusten am Donnerstag, ist die Aktie von NIO wieder etwas gestärkt in den Handel am Freitag gestartet. In Frankfurt verbesserten sich die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers in den ersten Stunden um 1,5 Prozent auf 15,15 Euro. Damit allerdings weist die NIO-Aktie seit Mittwoch noch immer einen Verlust von mehr als zehn Prozent aus, waren die Anteilscheine doch… Hier weiterlesen