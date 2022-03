NIO-Aktie: Abwärtstrend durchbrochen – die Bullen geben weiter Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie des chinesischen E-Auto-Startup-Unternehmens NIO hat in der vergangenen Woche ein starkes Comeback gefeiert und per saldo knapp 30 Prozent zulegen können. Dem vorausgegangen war eine Mitteilung der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. In der Meldung hieß es, dass China den in Schieflage geratenen Aktienmarkt stabilisieren wolle und ausländische Börsennotierungen unterstützen werde. Zuvor gab es Befürchtungen, dass es an der US-Börse zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



