NIO-Aktie: Den Absturz nicht verhindert!

Die Aktie von NIO war einigermaßen erfolgreich durch den November gekommen: Die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers pendelten durchgehend um die 40-Dollar-Marke. Doch am Freitag war plötzlich alles anders: Nachdem NIO am Mittwoch noch einen neuen Auslieferungsrekord vermeldet hatte, stürzte die Aktie an der Nasdaq vor dem Wochenende zweistellig ab: 32,11 Dollar standen zum Handelsschluss noch auf dem Kurszettel. Was ist da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



