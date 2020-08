NIO Aktie: 322 Prozent plus – was für ein Satz!

Der Aktie von NIO ist am Montag ein beeindruckender Start in den neuen Börsenmonat gelungen: In Frankfurt schoss die Aktie des chinesischen Elektroautobauers ab dem Nachmittag um mehr als zehn Prozent auf letztlich 11,35 Euro in Frankfurt. Das hat zweifellos mit den Verkaufszahlen von NIO aus dem Juli zu tun, die zum Wochenbeginn bekannt wurden. Unter erschwerten Bedingungen hat der Tesla-Herausforderer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



