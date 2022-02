NIKOLA Aktie am Boden angekommen? Quartalsergebnisse & wichtiger: Zielvorgaben sind klar und fassbar. Nel könnte hoffen.

NIKOLA Aktie scheint mittlerweile den Boden gefunden zu haben und könnte mittelfristig interessant werden, sofern man den eingeschlagenen Kurs fortsetzt. Ohne den Glamour und die Schaumschlägerei eines Trevor Milton, sondern durch klassisches, schrittweises Vorgehen: Aufbau einer Produktionsstruktur, Praxistests der Tre BEV’s und FCEV’s, Aufbau einer Service- und Händlerstruktur, Aufbau einer H2-Infrastruktur und letztendlich Verkauf von LKW’s. Die Zielvorgaben für 2022 geben eine klare Messlatte für Erfolg oder Misserfolg vor – und die SEC-Busse hat für NIKOLA das Kapitel „Trevor Milton“ endgültig erledigt. Jetzt sollte NIKOLA, mit einer Marktkapitalisierung von immer noch stolzen 3,27 Mrd USD, in der bisher gezeigten Transparenz weitermachen:

Nikola Aktie – Zilevorgaben, die machbar erscheinen. Milestones erreicht.

Die Highlights eines Q4/21 sind bei einem Unternehmen ohne nennenswerten Umsatz, mit hohen, geplanten Verlusten natürlich keine Finanzkennziffern, sondern: Beipsielsweise die Auslieferung der ersten Nikola Pre-Series Tre BEVs an Kunden und Händler. Dazu konnten diverse potentielle Käufer für die Elektro- und Brennstoffzellen-LKW gewonnen werden, potentiell, deshalb LOI’s. Im Q4 waren dies Speditionsunternehmen wie Heniff Transportation Systems, USA Truck, Saia LTL Freight und Covenant Logistics Group. Und aktuell kommt die Auslieferung der ersten Tre FCEV-Alphas für Pilottests an Anheuser-Busch. Dazu soll die Phase 1 der Produktionsstätte in Coolidge, Arizona, bis Ende des ersten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Und zuletzt die Anerkennung der Eignung der Nikola Tre BEV durch die kalifornischen Behörden für eien HVIP-Zulassung , die Zuschüsse von bis zu 150.000 USD pro LKW-Kauf auslöst.

Highlights zusammngefasst von Mark Russell, Nikola’s CEO: “During the fourth quarter, we began delivering Pre-Series Tre BEVs to customers and dealers, and we are ramping up production in Coolidge. We anticipate beginning series production of the Tre BEV on March 21. We are laser-focused on delivering vehicles and generating revenue,”.

Nikola Aktie – den Anfang machen die „Verluste“ – und die Ziele für 2022

Der Aufbau der Produktionsanlage in Coolidge, die Testfahrten und Entwicklung der Elektro- und Brennstoffzellenmodelle, Aufbau einer Infrastruktur und eines Händlernetzes, Aufbau eines „Verkaufsteams“. Alles Kosten, die sich erst in den folgenden Jahren auszahlen werden können und sollten. Geplante Verluste::

Also hat NIKOLA 693 Mio USD in 2021 „verbrannt“ und in 2022 sollte hier zumindest etwas weniger Verlust gefahren werden. In 2022 sollen folgende Milestones erreicht werden:

Auslieferung von 300 – 500 Nikola Tre BEVs an Kunden.

Erfolgreiche rAbschluss der Tre FCEV Alpha Trucks (Prototypen) im Praxistest bei AB (anheuser-Busch), TTSI und anderen

Produktion , Testen und Zulassung der Tre FCEV Beta Trucks (Serienversion)

Festlegung Standort, Grundsteinlegung und Inbestriebnahme des ersten H2-Produktionsstätte in Arizona – natürlich mit Nel elektrolyseuren und zur Belieferung u.a. der ersten Nel-Nikola-Tankstelle in Coolidge

Zwei oder mehr Nikola-Händler und Servicestationen in Kalifornien

Nikola Aktie – man arbeitet die einzelnen „Schwerpunkte“ akribisch ab in der Q4-Präsentation

Dann liefert Nikola eine Auflistung diverser LOI’s zum Erwerb von Nikola Tre’s: LOI über bis zu 100 Tre BEV an Heneff Transportation (22.12.2021), über bis zu 100 Tre’s für US Truck (05.01.2022) und bis zu 100 Tre’s für Saia LTL Freight. Dazu am 11.01.2022 ein LOI für bis zu 40 FCEV und 10 BEV Tre’s mit Covenant Logistics Group.

Ansonsten…

Anerkennung der Förderbarkeit der Nikola BEV’s im Rahmen des kalifornischen HVIP-Programms zur Dekarbonisierung – Fördersumme zwischen 120 bis zu 150 TUSD je Truck. Es wrude ein langfristiger Batterieliefervertrag mit Proterra abgeschlossen, um die Lieferfähigkeit langfristig zu sichern. Und zur Lösung der „SEC-Untersuchungen“ wegen der Trevor Milton „Betrügereien“ akzeptierte man ein Bussgeld von 125 Mio USD, zahlbar in 5 Raten innerhalb von 2 Jahren, wovon die erste Rate im Dezember gezahlt ist.

KEIN ÜBERFLIEGER MEHR, IMMER NOCH HOCH BEWERTET, ABER ZUKUNFTSBRANCHE UND REALISTISCHE CHANCEN… Ob das für signifikante Kursteigerungen reicht, sei dahingestellt.