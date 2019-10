NIIT Technologies verkündet globale Partnerschaft mit mabl Inc., um KI-gestützte Testautomatisierung voranzubringen

Kunden profitieren von verkürzter Absteckung des gewünschtenautomatisierten Testrahmens - Wochen statt MonateNoida, Indien, und London (ots/PRNewswire) - NIIT TechnologiesLimited (https://www.niit-tech.com/), ein führender globalerIT-Lösungsanbieter, und mabl (https://www.mabl.com/), Inc, habenheute eine globale Partnerschaft verkündet, um KI-gestützteAutomatisierungslösungen zu entwickeln und dadurch schnellere,wirtschaftlichere und bessere Anwendungstests zu ermöglichen.Durch Erweiterung der mabl-Plattform um KI-gestützte Merkmale (wieQualitätserkenntnisse und Selbstheilung) sindQualitätssicherungsteams in der Lage, den Zeitaufwand fürAnwendungstests in Agile/DevOps-Projekten drastisch zu reduzieren.Dies unterstützt fehlerfreie Releases und das Erreichen derallgemeinen Qualitätsziele.Vamsi Rupakula, Executive Vice President von NIIT Technologies,sagte: "Wir begrüßen die Zusammenführung unserer solidenFachkompetenz und Testleistungen mit mabls intelligenter Plattformfür Testautomatisierung. Mit der Partnerschaft bekräftigen wir unsereVerpflichtung gegenüber unseren Kunden, durch ausgeklügelte Technik -gestützt auf neuartige Technologien wie KI und ML - einen messbarengeschäftlichen Nutzen zu erzielen.""Durch unsere Kollaboration mit NIIT Technologies werden Kundenauf der ganzen Welt von einem neuen, modernen, intelligentenTestmodell profitieren", sagte Izzy Azeri, Mitgründer von mabl. "Mitder mabl-Plattform sind Kunden in der Lage, den Zeitaufwand fürTestpflege um durchschnittlich 80 % zu reduzieren und dadurchProdukte schneller zur Marktreife zu bringen.""Wir haben uns für NIIT Technologies als Partner entschieden, ummabl als neuen Standard für automatisierte Testläufe zuimplementieren. Was normalweise mit einem gängigen Tool fürTestautomatisierung 18 Monate gedauert hätte, lies sich in geradeeinmal 6 Wochen abwickeln, um die gewünschte Testabdeckung zubekommen. Wir sparen viel Zeit bei der Qualitätssicherung und könnenneue Features schneller an unsere Kunden liefern", sagte Samar Khan,Vice President Software Development and DevOps bei Internet TravelSolutions.NIIT Technologies bietet eine große Auswahl an Dienstleistungenfür Qualitätstechnik und Testläufe, um die Vorlaufzeit deutlich zuverkürzen und die Kosten für die Qualitätssicherung vonKundenanwendungen zu reduzieren. Auf Basis kognitiver Technologienwie KI/ML/NLP entwickelt das Unternehmen Testbeschleuniger, Utilitysund Assets, damit Kunden schneller von diesen Vorteilen profitieren.Informationen zu NIIT Technologies Ltd.NIIT Technologies ist ein führender globaler IT-Lösungsanbieter,der es seinen Kunden ermöglicht, an der Schnittstelle vonbeispielloser Fachkompetenz und neuen Technologien echten BusinessImpact herbeizuführen. Das Unternehmen konzentriert sich auf dreivertikale Schlüsselbranchen: Bank- und Finanzdienstleistungen,Versicherungen, Reisen und Transport. Dieses Spezialwissen wird durchführendes Know-how in den Bereichen Daten & Analytik,Automatisierung, Cloud und Digital ergänzt, um Kunden bei derUnternehmenstransformation zu unterstützen.NIIT Technologies hat über 10.000 Mitarbeiter, die Kunden in Nord-und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie förderneine Kultur, die Innovation fördert und ständig nach neuen undeinfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.Weitere Informationen zu NIIT Technologies finden Sie unterwww.niit-tech.com.Informationen zu mabl Inc.mabl ist der führende SaaS-Anbieter für durchgehendeAutomatisierung von Cross-Browser-Tests. Durch kontinuierlicheBereitstellung arbeiten Entwicklungsteams heute zwar schneller, aberdie verwendeten QA-Tools sind nicht mehr zeitgemäß. Mit mablsskriptlosem Framework für Testautomatisierung und automatischerSelbstheilungstechnologie sind Kunden in der Lage, Tests bis zu 10Mal schneller zu erstellen und den Zeitaufwand für Testpflege um 80 %zu reduzieren. Auf eine Testinfrastruktur kann dabei komplettverzichtet werden.Safe-Harbour-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sindzukunftsgerichtete Aussagen. Das Geschäft unterliegt verschiedenenRisiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier angegebenenabweichen. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagenbasieren auf Informationen, die der Geschäftsführung des Unternehmensderzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen verpflichtet sichnicht, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens abgegebenwerden können.Pressekontakt:für Investoren-/Analystenanfragen:Abhinandan SinghHead - Investor Relations and M&ANIIT Technologies Ltd.+91-22-40103212abhinandan.singh@niit-tech.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/951008/NIIT_Tech_Logo.jpgOriginal-Content von: NIIT Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell