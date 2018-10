NIIT Technologies präsentiert seine Alexa- und Blockchain-Anwendungen auf Basis des IATA Airline Industry Data Model

Athen, Griechenland, und Noida, Indien (ots/PRNewswire) -IATA Global Airport Passenger Symposium 2018 bietet Bühne für neueAnwendungenNIIT Technologies Ltd. (http://www.niit-tech.com), ein führendesglobales IT-Lösungsunternehmen, hat seine Alexa- undBlockchain-Anwendungen erfolgreich implementiert. Als Grundlage dientdabei IATAs Airline Industry Data Model (AIDM) (https://www.iata.org/whatwedo/passenger/Pages/industry-data-model.aspx), Ziel ist einnahtloses Reiseerlebnis für Fluggäste. Die Lösungen feierten auf demIATA's Global Airport Passenger Symposium (GAPS)(https://www.iata.org/events/gaps/Pages/index.aspx) 2018 Premiere,das vom 2.-4. Oktober in Athen (Griechenland) stattfindet (Stand 12).(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/537635/NIIT_Tech_Logo.jpgMit der Alexa-Anwendung von NIIT Technologies(http://www.niit-tech.com/) können sich Passagiere genauer über ihreBuchungen, Flüge und Vielfliegerdetails informieren.AIDM-Datenstrukturen sind die Grundlage der Datenerhebung ausmehreren Quellen, die zur Entwicklung dieser Anwendung erforderlichwar. Der Backend-Settlement-Prozess auf Hyperledger Fabric nutztAIDM-Datenstrukturen, um Daten nach Chain-m (https://www.niit-tech.com/resource-library/data-sheets/leveraging-chain-m-transforming-backend-settlements-airlines-and-their) zu pushen, eineBlockchain-Anwendung, mit der Airlines und Partner die Transaktionenüber Smart Contracts auf Basis von Chaincode zügig abstimmen können.Anil Batra, Transformation Leader, Travel and Transportation, NIITTechnologies, kommentierte: "Mit AIDM soll Konsistenz in dieDatendefinition gebracht werden. Es geht darum, Silos aufzubrechenund die Nachrichtenübermittelung zu vereinheitlichen, um dieInteroperabilität zu verbessern und die Projekterfolgsquote zuerhöhen. Unsere tiefe Fachkenntnis der Luftfahrtindustrie hat unsdabei geholfen, den AIDM-Prozess wirklich gut zu verstehen. Aufdieser Grundlage konnten wir Anwendungen entwickeln, die das gesamteFunktionsspektrum von Airlines abdecken."Marie Masserey, Head, Industry Architecture, IATA, ergänzte: "DasAIDM ist ein wichtiges Tool, damit die Branche interoperableStandards für den Datenaustausch schneller entwickeln kann. Ich freuemich, dass anhand des Modells innovative Anwendungen für dieLuftfahrtindustrie entstehen."Aufgrund uneinheitlicher Definitionen stellt der nahtloseDatenfluss für die Branche ein Problem dar. Der gleiche Begriff hatje nach System eine abweichende Bedeutung, während ein und dasselbeKonzept durch mehrere Begriffe beschrieben wird. AIDM erhöht dieQualität und Visibilität und hilft dabei, die Definitionen zuharmonisieren und Industriestandards schneller durchzusetzen.Informationen zu NIIT Technologies Ltd.NIIT Technologies ist ein führender globaler IT-Lösungsanbieter,der es seinen Kunden ermöglicht, durch beispiellose Fachkompetenz ander Schnittstelle zwischen neuen Technologien echte Veränderung inder Geschäftswelt herbeizuführen. Das Unternehmen konzentriert sichauf drei vertikale Schlüsselbranchen: Bank- undFinanzdienstleistungen, Versicherungen, Reisen und Transport. DiesesSpezialwissen wird durch führendes Know-how in den Bereichen Daten &Analytik, Automatisierung, Cloud und Digital ergänzt, um Kunden beider Innovation von Geschäftsabläufen, Automatisierung von Prozessenund Industrialisierung von KI zu unterstützen.NIIT Technologies hat über 9.500 Mitarbeiter, die Kunden in Nord-und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie förderneine Kultur, die Innovation fördert und ständig nach neuen undeinfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.Weitere Informationen zu NIIT Technologies finden Sie unterhttp://www.niit-tech.com.Safe-Harbour-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sindzukunftsgerichtete Aussagen. Das Geschäft unterliegt verschiedenenRisiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier angegebenenabweichen. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagenbasieren auf Informationen, die der Geschäftsführung des Unternehmensderzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen verpflichtet sichnicht, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens abgegebenwerden können.Pressekontakt:für Presseanfragen:Pallavi Bahuguna GuptaCorporate CommunicationsNIIT Technologies Ltd.+91-120-7119039pallavi.2.gupta@niit-tech.comOriginal-Content von: NIIT Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell