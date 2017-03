NIFIS erwartet massiven Anstieg der Ausgaben für IT-Sicherheit

Frankfurt/Main (ots) - RA Dr. Thomas Lapp, Vorsitzender derNationalen Initiative für Informations- und Internet-sicherheit:"Datenschutz, Hackerabwehr und der Kampf gegen Industriespionage sinddie Kostentreiber für die IT-Sicherheit"Die deutsche Wirtschaft wird 2017 massiv in ihre IT-Sicherheitinvestieren. Dies legt der aktuelle Report "IT-Sicherheit undDatenschutz 2017" nahe, den die Nationale Initiative fürInformations- und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS) vorgelegt hat. DerBericht basiert auf einer Umfrage unter 100 Fach- und Führungskräftenüberwiegend aus mittelständischen Unternehmen in Deutschland.Demnach schätzt beinahe die Hälfte (48 Prozent), dass diedeutschen Unternehmen 2017 rund ein Drittel mehr für die IT- undInformationssicherheit ausgeben werden als noch im Jahr zuvor. 14Prozent erwarten sogar einen Anstieg um 50 Prozent, 8 Prozent eineVerdoppelung. 28 Prozent gehen davon aus, dass die Ausgaben 2017 aufVorjahresniveau bleiben werden. Lediglich 2 Prozent rechnen mit einemsinkenden Aufwand für die IT-Sicherheit.50 Prozent Ausgabenzuwachs bis 2025Langfristig - bis zum Jahr 2025 - gehen 58 Prozent der von NIFISbefragten Fach- und Führungskräfte von einem Ausgabenanstieg um 50Prozent aus. 14 Prozent prognostizieren eine Verdoppelung, 16 Prozenteine Ausweitung um 30 Prozent. 12 Prozent erwarten ein Verharren desAusgabevolumens auf dem heutigen Stand. Kein einziger der Befragtengeht davon aus, dass 2025 weniger für IT-Sicherheit ausgegeben wirdals heutzutage."Datenschutz, die Abwehr von Hackerangriffen und der Schutz vorIndustriespionage werden zu den wesentlichen Kostentreibern für dieIT-Sicherheit in den nächsten Jahren gehören", wagt RA Dr. ThomasLapp, Vorsitzender der Nationalen Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. (NIFIS) eine Vorhersage. Seit den Vorgängenum NSA und andere Geheimdienste ist die deutsche Wirtschaft bezüglichDatenschutz sensibilisiert, stimmen 87 Prozent der befragten Fach-und Führungskräfte zu. 71 Prozent gehen schon für 2017 von einerVerstärkung der Bemühungen in der deutschen Wirtschaft aus, umSpähangriffen entgegenzuwirken. Bemerkenswert: 83 Prozent stufen denDatendiebstahl durch die eigenen Mitarbeiter als sehr ernst zunehmende Gefahr ein. Für 78 Prozent gehört der Schutz vor externenHackerangriffen zu de Topthemen des Jahres 2017.Nach möglichen Abwehrmaßnahmen befragt, räumen 93 Prozent ein,dass es keinen sicheren Schutz vor Spähattacken gibt. Dennoch haltenes 95 Prozent für geraten, bei Cloud-Services auf europäische odernoch besser auf deutsche Anbieter zurückzugreifen. Für 91 Prozent istes dabei von Bedeutung, dass nicht nur die Daten nicht in die USAgelangen, sondern darüber hinaus auch der Anbieter keinen Sitz in denUSA hat. Zudem verlangen 92 Prozent der Befragten nach einerwirksamen Verschlüsselung der Daten. 88 Prozent vertreten dieAuffassung, dass die Unternehmen in Deutschland ihre Beschäftigtennoch besser in Bezug auf den vertraulichen Umgang mit Daten schulensollten. Für die Abwicklung geschäftskritischer Transaktionen ist denUnternehmen auf jeden Fall zur Nutzung sicherer virtueller Datenräumezu raten, meinen 87 Prozent.Viele Firmen haben keinen Überblick über ihre SicherheitRA Dr. Thomas Lapp erklärt: "Viele Unternehmen übrigensunterschiedlicher Firmengröße haben keinen wirklichen Überblickdarüber, welche möglicherweise sensiblen Daten inhouse oder beiexternen Cloud-Diensten gespeichert werden. Wenn ein Mitarbeitervertrauliche Kundendaten auf seinem Smartphone hält und dieses miteinem US-amerikanischen Cloud-Service synchronisiert, liegt bereitseine Verletzung des Datenschutzes vor, weil die Kunden dieserAuslagerung in die USA in der Regel zuvor nicht wirksam zugestimmthaben", gibt RA Dr. Thomas Lapp ein prägnantes Beispiel. 79 Prozentder Fach- und Führungskräfte stimmen ihm zu und fordern, dass diedeutschen Firmen stärker kontrolliert werden sollten dahingehend, obsie ihre sensiblen und vertraulichen Daten ausreichend gut schützenund bei Verstößen mit Sanktionen rechnen müssen." Der deutscheGesetzgeber sieht beim Datenschutz für fahrlässige Verstöße bis zu50.000 Euro Bußgeld vor, in schweren Fällen bis zu 300.000 Euro. BeiVorsatz droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Lapp machtdeutlich "Schon jetzt gilt, dass das Bußgeld den wirtschaftlichenVorteil, der aus dem Verstoß erzielt wurde, überschreiten muss unddie genannten Beträge gegebenenfalls auch überschritten werdenkönnen. Ab Mai 2018 wird durch die Datenschutzgrundverordnung der EU(EU DSGVO) der Rahmen für das Bußgeld je nach Verstoß auf 2 Prozentbzw. 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes erhöht, so dass mitwirklich empfindlichen Geldbußen gerechnet werden muss."NIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. 