NIFIS ergänzt aktuelle Sicherheitswarnung des BSI

Frankfurt/Main (ots) - NIFIS-Vorsitzender Dr. Thomas Lapp greiftaktuelle BSI-Warnung auf: Verlust der digitalen Identität durchHackerattacken trifft Privatanwender und Unternehmen gleichermaßenAktuell warnt das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) vor einer steigenden Anzahl vonHackerattacken auf Smartphones und Tablets(https://tinyurl.com/y7naefvr). Trotz dieser akuten Gefahr zählen fürdie meisten Nutzer mobiler Alltagshelfer Bequemlichkeit und Komfortmehr, als die Sicherheit des Datenmaterials. Davon ist die NationaleInitiative für Informations- und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS)überzeugt. "Scheinbar haben viele Internetnutzer kein Interessedaran, ihre persönlichen Daten wie z.B. Zugangscodes fürInternetbanking zu schützen. Dabei führt eine aktuelleSicherheitswarnung des BSI wieder einmal deutlich vor Augen, dass dasThema IT-Sicherheit an Aktualität weiter gewinnt. Von mobilerCyberkriminalität sind nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmenbetroffen. Gerade Unternehmen, die mobile Geräte am Arbeitsplatzzulassen, setzen sich einem erhöhten Sicherheitsrisiko aus und müsseneffektive Maßnahmen zur IT-Sicherheit ergreifen", warnt Dr. ThomasLapp, Vorsitzender der NIFIS.Hackerangriffe an der TagesordnungLaut dem BSI stünden aktuell Millionen Schadprogrammen eklatanteSchwachstellen in der Software gegenüber. "Mit jeder App, die wir aufunserem Handy installieren, gewähren wir Unbekannten Zugang zu daraufgespeicherten oder genutzten Daten. Wird dann das Handy nicht nur fürdie persönlichen Belange wie beispielsweise die privaten E-Mails,sondern außerdem für berufliche Zwecke genutzt, ist der Skandalperfekt - schnell ist ein Trojaner auf dem Smartphone auch in dasFirmennetzwerk eingedrungen. Dann ist nicht nur die eigene digitaleIdentität, sondern es sind auch sensible Kundendaten undFirmeninterna in Gefahr", warnt Lapp. Um sich vor Cyberkriminalitätzu schützen, sollte jeder Einzelne bewusst mit seinen Daten umgehenlernen. Für die persönliche, sichere Nutzung diverser Endgeräteverweist Lapp dabei auf das BSI. Die Institution bietet hilfreicheTipps (https://tinyurl.com/ydfq6z3u) zur Absicherung gegenCyberattacken.Für die sichere Firmen-IT rät der NIFIS-Vorsitzende zu umfassenderAchtsamkeit. Den Einsatz privater mobiler Endgeräte zu verbieten, seinicht mehr zeitgemäß. Um die IT-Infrastruktur zu schützen, solltenUnternehmen daher verschiedene Punkte beherzigen. Dazu gehörenbeispielsweise eine regelmäßige Prüfung des Sicherheitsmanagementssowie eine umfassende Schulung der Mitarbeiter. Außerdem lohnt einegenaue Beschäftigung mit gewählten Dienstleistern. Cloud-Anbietersollten beispielsweise auf Einhaltung der Datenschutzrichtliniengeprüft werden. Kommunikationsserver sollten prinzipiell inDeutschland stehen. Dazu könnte ein schnelles Ausrollensicherheitsrelevanter Updates eventuell kritische Sicherheitslückenschließen und einem möglichen Datendiebstahl damit vorgreifen.NIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu entwickelt die NIFISseit ihrer Gründung im Jahr 2005 unterschied¬liche Konzepte und setztdiese in pragmatische Lösungen um. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeitzählen die aktive Kommunikation und die Bereitstellung vonHandlungsempfehlungen und Dienstleistungen.