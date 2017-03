Hamburg (ots) -NIDO, das Familienmagazin, das weiß, was Eltern bewegt, startetnach einem Rebrush mit der aktuellen Ausgabe 04/2017 frisch in denFrühling (ab heute im Handel erhältlich). Dank veränderter Strukturund modernisiertem Layout ist das Heft nun übersichtlicher. Mit neuenRubriken und dem neuen Claim "Lust auf Familie" bringt NIDO seineAusrichtung jetzt noch deutlicher zum Ausdruck. Das Magazin begegnetEltern unverfälscht auf Augenhöhe und hilft ihnen, ihrenHerausforderungen mit Leichtigkeit zu begegnen. NIDO macht Lust aufFamilie - trotz oder gerade wegen des Irrsinns, der mit ihr verbundenist.NIDO ist authentisch und ehrlich. So findet nun auch dieCover-Familie, bei der es sich immer um eine echte Familie handelt,prominenter im Heft statt. Florian Sump, Sänger der Band "DeineFreunde" und selbst Vater, beantwortet in seiner neuen Kolumne "Frageinen Freund" die Fragen, die Eltern umtreiben. Aus ihrem eigenenEltern-Dasein berichten fortan die Autoren Okka Rohd und PeterPraschl in "Die Paar-Kolumne". Urlaubserfahrungen und Tipps vonanderen Familien erhalten die Leser ab sofort im "Reise-Moment". Imerweiterten Kulturteil bekommen Eltern nun noch mehr Anregungen fürihre Auszeiten als Paar. Rubriken wie beispielsweise "Rauszeit" gebendafür zusätzliche Inspiration und auch die überarbeitetenProduktseiten für die ganze Familie verhelfen Eltern zu etwas mehrRuhe.Ruth Fend, Chefredakteurin NIDO: "Wir wollen mit NIDO einehrliches Bild von Familie zeichnen. Dabei ist es uns wichtig, Elternnicht nur als Eltern zu sehen, sondern als Männer und Frauen, dievöllig zu Recht auch individuelle Ansprüche haben. Unsere Überzeugungist: Glückliche Eltern haben glückliche Kinder."Alexander Schwerin, Publisher News: "NIDO ist ein einzigartigesFamilienmagazin: Das Heft vermittelt das Lebensgefühl junger,moderner und weltoffener Eltern, indem es an ihrem Leben teilnimmt.Mit dieser Haltung spricht NIDO auch die an, die noch in derFamilienplanung stecken. Nach dem Rebrush zeigt sich der Charakterdes Magazins noch klarer."Die aktuelle Ausgabe von NIDO (04/2017) ist ab heute zum Preis von4,60 Euro im Handel erhältlich.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NIDOTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.nido.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Nido, übermittelt durch news aktuell