Tokio (ots/PRNewswire) - Das in Tokio ansässige Unternehmen NICHIBAN CO., LTD. gab bekannt, dass es im Oktober 2020 mit der "NICHIBAN EUROPE GmbH" eine neue europäische Tochtergesellschaft in Düsseldorf (Deutschland) eröffnen wird.Im Zuge der Ausweitung des Auslandsgeschäfts des Unternehmens eröffnete NICHIBAN im Januar 2019 eine Repräsentanz in Düsseldorf, um den Vertrieb seiner Produkte in ganz Europa auszudehnen und seine Geschäftsstrategie voranzubringen. Durch die Gründung einer Tochtergesellschaft in Deutschland wird NICHIBAN daran arbeiten, das Geschäft zu stärken und den Vertrieb in Europa durch Verkaufsaktivitäten zu erweitern, die eng mit den lokalen Märkten verbunden sind.Einzelheiten zur Tochtergesellschaft(1) Name des Unternehmens: NICHIBAN EUROPE GmbH(2) Standort: Oststraße 54, 40211 Düsseldorf, NRW, Deutschland(3) Datum der Gründung: Oktober 2020 (vorläufig)(4) Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Verkauf von NICHIBAN-Produkten in EuropaInformationen zu NICHIBAN CO., LTD.NICHIBAN CO., LTD. ist ein führender japanischer Klebebandhersteller. Seit der Gründung im Jahr 1918 konzentriert sich das Unternehmen auf Klebetechnologie zur Herstellung von Klebebändern und chirurgischen Bändern für Krankenhäuser und Apotheken sowie von Schreibwaren wie Zellulose- und Industriebändern. Die Produktionsstandorte befinden sich in Japan und Thailand.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unterhttps://www.nichiban.com/