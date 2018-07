NICE in Großbritannien veröffentlicht ein Medtech Innovation Briefing über PICO(TM) für die prophylaktische Anwendung bei chirurgisch geschlossenen Inzisionen zur Reduzierung von Komplikationen an der Eingriffsstelle

London und New York (ots/PRNewswire) -Smith & Nephew (LSE: SN) (NYSE: SNN), der weltweit tätige Anbietervon Medizintechnologie, gibt bekannt, dass NICE, das "NationalInstitute for Health and Care Excellence" in Großbritannien, einMedtech Innovation Briefing (MIB) über die Anwendung der PICOUnterdruck-Wundtherapie für den Einmalgebrauch (sNPWT, Single UseNegative Pressure Wound Therapy) herausgegeben hat.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/713195/Smith_Nephew_sNPWT.jpg )Im MIB-Bericht wird der prophylaktische Einsatz von PICO alspotenziell wirksamere Alternative zu herkömmlichen chirurgischenVerbänden bei der Prävention von Komplikationen an derEingriffsstelle (SSCs, Surgical Site Complications) aufgeführt. Diesist das erste und einzige MIB, das von NICE über ein NPWT-Gerät zurVerhinderung von SSCs veröffentlicht wurde.Komplikationen durch chirurgische Inzisionen sind eine erheblichewirtschaftliche und menschliche Belastung, die den staatlichenGesundheitsdienst (NHS, National Health Service) jedes Jahr etwa 1Milliarde Pfund[1] kostet und zu einer erheblichen Morbidität undMortalität in Großbritannien und weltweit beiträgt. In kürzlich vonder World Union of Wound Healing Societies verabschiedetenKonsensleitlinien wird aufgeführt, dass bis zu 60 % der Infektionenan der Operationsstelle (SSIs) vermeidbar sind[2].Die prophylaktische Anwendung des PICO-Systems hat sich beiPatienten mit erhöhtem Risiko für SSCs, einschließlich SSIs undDehiszenz (Wundruptur) des chirurgischen Einschnitts, als wirksamerwiesen[7].Der PICO-Verband verfügt über eine proprietäreAIRLOCK(TM)-Technologie, die NPWT gleichmäßig und konsistent übereinen chirurgischen Schnitt und die umgebende Verletzungszone, dieauf natürliche Weise durch den Schnitt selbst erzeugt wird,verteilt[3],[4]. Diese proprietäre Funktion wurde entwickelt, um dasRisiko von Wundkomplikationen zu reduzieren, indem sie diepostoperative Flüssigkeit, die Schwellung und die damit verbundeneSpannung um einen geschlossenen chirurgischen Schnitt im Vergleich zuStandardverbänden reduziert[5],[6]. Die Kombination dieser Maßnahmenreduziert das Risiko einer chirurgischen Wunddehiszenz[7] undSSIs[7], den beiden häufigsten SSCs.Der Nachweis zeigt, dass die prophylaktische Anwendung von PICO zuweniger Komplikationen und zu einer früheren Entlassung aus demKrankenhaus führte. Dadurch konnte die Verweildauer bei geschlossenenLaparotomie-Wunden nach einer Bauchoperation um durchschnittlich mehrals 8 Tage verkürzt werden[8]*, wodurch Betten für den NHSfreigegeben werden könnten. Bei Patienten mit primären Hüft- undKniearthroplastiken wurde geschätzt, dass die Versorgung mit PICOeine Kosteneinsparung von mehr als 7.000 Pfund pro Hochrisikopatient(BMI >= oder ASA >=) im Vergleich zur Versorgung mitStandardverbänden ermöglicht[9]**.Lesen Sie hier mehr über die Ergebnisse von NICE:http://www.smith-nephew.com/PICOMIBPauline Whitehouse, Chefärztin und Fachärztin fürKolorektalchirurgie am Worthing Hospital: "Nach der Einführung vonPICO in unseren Trust für mittelschwere bis hochriskante Inzisionenkonnten wir schnell eine signifikante Verringerung deroberflächlichen chirurgischen Infektionen feststellen. Wir habenjetzt PICO im gesamten Trust eingeführt und sehen eine ähnlicheReduzierung der infektiösen Komplikationen in anderenSpezialbereichen."MIBs sind objektive Informationen über Geräte- undDiagnosetechnologien, die Kliniker, Manager und Beschaffungsfachleutevor Ort bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Sie sindNICE-Ratschläge (https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-advice), um Beauftragte und Mitarbeiter im nationalenGesundheitsdienst (NHS) und in der öffentlichen Fürsorge zuunterstützen, die den Einsatz neuer medizinischer Geräte und anderermedizinischer oder diagnostischer Technologien in Betracht ziehen.Das Briefing spart Zeit und Ressourcen, weil die Organisationen keineähnlichen Informationen vor Ort produzieren müssen. MIBs werden vomNHS England in Auftrag gegeben und zur Unterstützung desFünfjahresausblicks des staatlichen Gesundheitsdiensts inGroßbritannien (NHS 5 Year Forward View) produziert. Sie gelteninsbesondere als einer von mehreren Schritten, die Innovationen beineuen Therapien und Diagnostika beschleunigen sollen.Als Teil des MIB führte NICE eine gründliche Überprüfung derveröffentlichten und begutachteten Daten aus einer Vielzahl vonMetaanalysen und randomisierten kontrollierten Studien (RCTs,Randomised Controlled Trials) durch. Die Wirksamkeit von PICO bei derReduktion von SSCs wurde in 10 RCTs und mehreren Beobachtungsstudienuntersucht. Eine kürzlich veröffentlichte Metaanalyse von 1.839Patienten zeigte die Wirksamkeit von PICO, das prophylaktischeingesetzt wurde und SSIs bei geschlossenen chirurgischen Inzisionenim Vergleich zur Standardversorgung um 58 % reduzierte[5]***.PICO eignet sich sowohl für den Einsatz im Krankenhaus als auch inder gemeindenahen Pflege und ist für eine Reihe von Indikationenzugelassen, darunter auch für chirurgisch geschlosseneInzisionsstellen."NICE MIBs sind eine großartige Ressource für NHS-Organisationenund werden oft von Gesundheitssystemen außerhalb Großbritanniensverwendet. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des MIB vonNICE für den prophylaktischen Einsatz von PICO als eine effektiveAlternative für Kliniker, die Komplikationen an der Operationsstellereduzieren wollen. Damit erhalten sie die Sicherheit, PICO für ihreRisikopatienten und Verfahren einsetzen zu können und erhalten damitUnterstützung für ihre Bemühungen um bessere wirtschaftliche undklinische Ergebnisse", so Paolo Di Vincenzo, Smith & Nephews SVP ofAdvanced Wound Management. "Mit PICO bleibt Smith & Nephew weiterhinganz vorne, wenn es um bahnbrechende Lösungen geht, die diederzeitigen Versorgungsstandards weiter verbessern, indem sie dieBelastung reduzieren und bessere klinische und wirtschaftlicheErgebnisse liefern. PICO hat wesentliche klinische Ergebnisse bei derReduzierung lebensbedrohlicher Infektionen an geschlossenenchirurgischen Inzisionen gezeigt, die deutlich zu verbessertenPatientenresultaten beigetragen haben, und zwar in einerkosteneffizienten, tragbaren Lösung."Informationen zu Smith & NephewSmith & Nephew ist ein weltweit tätiger Anbieter vonMedizintechnologie, der medizinische Fachkräfte unterstützt, dasLeben von Menschen zu verbessern. Mit Führungspositionen in denBereichen orthopädische Rekonstruktion (http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/orthopaedic-reconstruction/), fortschrittlicheWundversorgung (http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/advanced-wound-management/), Sportmedizin(http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/sports-medicine/)und Traumaimplantate und Extremitäten(http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/trauma/) beschäftigtSmith & Nephew mehr als 15.000 Mitarbeiter und verfügt über einePräsenz in mehr als 100 Ländern(http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/). DasUnternehmen erwirtschaftete im Jahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe vonfast 4,8 Mrd. US-Dollar. Smith & Nephew gehört dem FTSE100 (LSE:SN,NYSE:SNN) an.Weitere Informationen über Smith & Nephew finden Sie auf unsererWebsite http://www.smith-nephew.com(http://www.smith-nephew.com/news-and-media/), folgen Sie@SmithNephewplc auf Twitter (http://www.twitter.com/smithnephewplc)oder besuchen Sie Smith & Nephew plc auf Facebook.com(http://www.facebook.com/smithnephewplc).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann sogenannte "zukunftsgerichteteAussagen" enthalten, die sich als zutreffend oder nicht zutreffenderweisen können. Beispielsweise sind Aussagen zu erwartetenUmsatzsteigerungen und Handelsmargen, Markttrends und unsererProdukt-Pipeline zukunftsgerichtete Aussagen. Zu erkennen sindzukunftsgerichtete Aussagen in der Regel an Ausdrucksweisen, wie"anstreben", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "gutaufgestellt", "überzeugt sein", "schätzen", "erwarten","abzielen", "einschätzen" und ähnlichen. Zukunftsgerichtete Aussagenbeinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und anderewichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder implizitenDarstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Bei Smith &Nephew gehören zu derartigen Faktoren etwa wirtschaftliche undfinanzielle Bedingungen in den Märkten, in denen wir tätig sind,insbesondere Bedingungen, die Gesundheitsanbieter, Zahlungsträger undKunden betreffen, das Preisniveau für etablierte und innovativeMedizingeräte, Entwicklungen in der Medizintechnologie,aufsichtsrechtliche Genehmigungen, Erstattungsentscheidungen odersonstige Regierungsmaßnahmen, Produktmängel oder Rückrufe odersonstige Probleme mit Qualitätssicherungssystemen oder mangelndeEinhaltung von zugehörigen Bestimmungen, Streitigkeiten bezüglichPatenten oder sonstigen Ansprüchen, rechtliche Compliance-Risiken unddamit verbundene Untersuchungs-, Abhilfe- oderDurchsetzungsmaßnahmen, Störungen der Lieferkette oder des Betriebsbei uns oder unseren Zulieferern, Konkurrenz um qualifiziertesPersonal, strategische Maßnahmen, einschließlich Akquisitionen undAusgliederungen, unser Erfolg bei der Durchführung von Due-Diligence,Bewertung und Eingliederung übernommener Firmen, Störungen infolgevon Transaktionen oder sonstigen Änderungen unserer Geschäftspläneoder Organisation zur Anpassung an Marktentwicklungen sowiezahlreiche sonstige Angelegenheiten, die uns bzw. unsere Märktebeeinflussen, darunter auch solche politischer, wirtschaftlicher,geschäftlicher, wettbewerblicher oder reputationsbezogener Natur.Bitte beachten Sie die von Smith & Nephew bei derUS-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gemäß dem U.S. Securities ExchangeAct von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung eingereichtenDokumente sowie den aktuellen Jahresbericht von Smith & Nephew aufFormblatt 20F, in denen einige dieser Faktoren erörtert werden.Zukunftsgerichtete Aussagen gründen jeweils auf den Smith & Nephewzum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Informationen.Dieser Hinweis gilt für alle schriftlichen oder mündlichenzukunftsgerichteten Aussagen, die Smith & Nephew zugeschrieben werdenkönnen. 