NHK WORLD-JAPAN startet im Kabelnetz von Vodafone Deutschland / Bundesweite Kabelverbreitung in Deutschland erreicht (FOTO)

Tokio, Japan (ots) -NHK WORLD-JAPAN, der internationale englischsprachigeFernsehsender der öffentlich-rechtlichen japanischen RundfunkanstaltNHK, ist im Kabelnetz von Vodafone Deutschland, dem größtenKabelnetzbetreiber in Deutschland, gestartet. Mit seiner Verbreitungals unverschlüsseltes, frei empfangbares Programm inStandard-Bildauflösung (SD) erreicht NHK WORLD-JAPAN den komplettenBestand der 7,6 Millionen Kabel-TV-Kunden von Vodafone in 13Bundesländern.NHK WORLD-JAPAN ist auch Teil des TV-Angebots von Vodafone in derGigaTV-App, die den Sender deutschlandweit auf Smartphones undTablets (iOS/Android) verfügbar macht.NHK WORLD-JAPAN bietet eine Vielzahl an internationalenNachrichten- und asiatischen Lifestyle-Programmen und ist dieInformationsquelle über Japan und Asien. Die Kabelverbreitung beiVodafone Deutschland erfolgt nach der Aufschaltung von NHKWORLD-JAPAN im Kabelnetz von Unitymedia im November 2017. Der Senderist dadurch in allen 16 Bundesländern im Kabelnetz zu empfangen."Der Start im Kabelnetz von Vodafone Deutschland ist einMeilenstein für NHK WORLD-JAPAN, weil wir dadurch eine bundesweiteKabelverbreitung in Deutschland erreichen," sagte Masaru Shiromoto,Präsident und CEO von Japan International Broadcasting,verantwortlich für die weltweite Distribution von NHK WORLD-JAPAN."Der Schritt ist Teil des fortwährenden Ausbaus unserer Aktivitätenin Deutschland, um deutschen Haushalten einen Einblick in japanischeNachrichten, Kultur und Lebensweise zu geben."NHK WORLD-JAPAN beteiligt sich in diesem Jahr auch am japanischenFilmfestival Nippon Connection in Frankfurt am Main (28. Mai bis 2.Juni 2019).Neben den beiden größten Kabelnetzbetreibern Vodafone Deutschlandund Unitymedia ist NHK WORLD-JAPAN auch in den Kabelnetzen vonNetCologne und wilhelm.tel sowie im TV-Paket der Deutschen Telekomfür die Wohnungswirtschaft vertreten. Deutsche Zuschauer können denSender zudem via Satellit über Astra (19,2° Ost) und Eutelsat Hotbird(13° Ost), über die NHK WORLD TV-App (iOS/Android), Apple TV undAmazon Fire TV sowie als Livestream auf der Webseite nhk.jp/worldempfangen.Programm-HöhepunkteNHK WORLD-JAPAN bietet eine einzigartige und vielfältige Mischungvon Programmen mit stündlichen internationalen Nachrichten aus Tokiound aus Nachrichtenbüros auf der ganzen Welt sowie Sendungen überjapanische Lebensweise, Kultur, Essen, Reisen, Technik, Wissenschaftund Geschichte.Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl an Sendungen von NHKWORLD-JAPAN, die die Kabel-TV-Kunden von Vodafone Deutschland jetztsehen können.NHK NEWSLINEDie stündliche Hauptnachrichtensendung von NHK WORLD-JAPAN bietetdie neuesten Nachrichten, Wirtschaftsberichte und Wettervorhersagenmit dem Schwerpunkt Japan und weitere asiatische Länder.TOKYO EYE 2020Was man in Tokio gesehen haben muss! Seien Sie wie einEinheimischer, wenn Sie durch diese atemberaubende Stadt reisen.Großartiges Essen, einzigartiges Einkaufen und die besten undneuesten Dinge, die man sehen und erleben kann.GRAND SUMO HIGHLIGHTSSumo ist eine der traditionsreichsten japanischen Sportarten miteiner mehr als 1.500-jährigen Geschichte. Sehen Sie, wie mächtigeRinger mit einem Durchschnittsgewicht von mehr als 160 Kilo imehrwürdigen Ring aufeinandertreffen. NHK WORLD-JAPAN ist der einzigeSender, auf dem die Zuschauer SUMO live sehen können!ASIA INSIGHTDynamisches Asien. Geschichten hinter dem größten Kontinent derWelt, der sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen undtechnologischen Wandel befindet.DINING WITH THE CHEFTraditionelle Techniken und einfallsreiche Rezepte! Die KöcheSaito und Rika präsentieren ihre einzigartigen Kochkünste fürköstliche japanische Gerichte.Über NHK WORLD-JAPANNHK (Japan Broadcasting Corporation) ist Japans einzigeöffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und betreibt das größteinländische und internationale TV-Netzwerk des Landes. In Japanveranstaltet NHK vier Fernseh- und drei Radiosender. NHK betreibtaußerdem zwei internationale Fernsehsender, NHK WORLD-JAPAN(Englisch, HD, 24/7) und NHK WORLD PREMIUM (Japanisch, HD, 24/7)sowie internationale Radioprogramme in 18 Sprachen. NHK WORLD-JAPANerreicht über lokale Satelliten- und Kabel-TV-Anbieter mehr als 350Millionen Haushalte in 160 Ländern und Regionen.Online-Live-Streaming und VOD-Dienste (Video-on-Demand) über diekostenfreie App und die Webseite bieten den Zuschauern überall undjederzeit Zugang zu NHK WORLD-JAPAN. Roku, Apple TV und Amazon FireTV sind weitere Zugangswege. Mit einer umfangreichen Auswahl anProgrammen mit Asien-Schwerpunkt ist NHK WORLD-JAPAN Ihr Fenster nachJapan, Asien und den Rest der Welt. Weitere Informationen finden Sieunter nhk.jp/world.Über Japan International Broadcasting, Inc.Japan International Broadcasting Inc. (JIB), eineTochtergesellschaft von NHK, ist für die weltweite Distribution desenglischsprachigen HD-Nachrichten- und Lifestyle-Senders NHKWORLD-JAPAN und des in japanischer Sprache angebotenen HD-Kanals NHKWORLD PREMIUM verantwortlich. Die beiden Sender werden derzeitweltweit über drei internationale sowie nationale Satelliten in ihrenjeweiligen Märkten ausgestrahlt und erreichen Haushalte, Hotels undandere Empfänger über Satellit (DTH), Kabel, IPTV und terrestrischeSendernetze.Weitere Informationen finden Sie unter https://nhk.jp/world.Pressekontakt:Apfel Programm Marketing GmbH & Co. 