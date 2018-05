NGO klagen in Frankreich gegen Lafarge wegen Syrien-Affäre

Paris (awp/afp) - Der Zementkonzern Lafarge, der mit Holcim zur LafargeHolcim fusioniert hat, bleibt in Frankreich wegen früherer Aktivitäten in Syrien unter Beschuss. Zwei Nichtregierungsorganisationen (NGO) hätten bei der französischen Justiz beantragt, Untersuchungen gegen das Unternehmen "wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit" aufzunehmen, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur AFP, welche sich dabei auf Kreise aus den entsprechenden Organisationen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten