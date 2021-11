NGL Energy Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "NGL Energy Partners LP":

Am 03.11.2021, 12:48 Uhr notiert die Aktie Ngl Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 2.22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Ngl Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Sell"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ngl Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,22 USD) könnte die Aktie damit um 1,35 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Ngl Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 14,44 % ist Ngl Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,41 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 9,03 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ngl Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,24 USD. Der letzte Schlusskurs (2,22 USD) weicht somit -0,89 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (2,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,37 Prozent Abweichung). Die Ngl Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Ngl Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.