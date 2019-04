NGG verlangt deutliches Lohnplus im Bäckerhandwerk

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Kurz nach dem warnenden Appell des Deutschen Städtetages, dass das Bäckerei-Sterben massive Ausmaße angenommen habe, verlangt die Gewerkschaft Nahrungsmittel Genuss Gaststätten (NGG) ein Lohnplus von 140 Euro pro Monat für alle 70.000 NRW-Beschäftigten in der Produktion und im Verkauf. "Die Bäckermeister können nicht auf der einen Seite über den Fachkräftemangel klagen und ihren Mitarbeitern auf der anderen Seite Mini-Löhne zahlen", sagte NGG-Verhandlungsführer Helge Adolphs der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Angesichts harter Arbeitsbedingungen und Schichten am frühen Morgen und am Wochenende sei eine bessere Bezahlung ein entscheidendes Mittel, um die Branche attraktiver zu machen, sagte Adolphs.

Die Verhandlungen starten am Dienstag in Düsseldorf.

Foto: über dts Nachrichtenagentur