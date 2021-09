NFTs: Kostenlose DC Comics NFTs!

DC Comics, im Besitz von AT&T Inc. (NYSE:T) über seine Tochtergesellschaft WarnerMedia gehört, hat sich mit dem Non-Fungible-Token (NFT)-Unternehmen Palm NFT Studio zusammengetan, um seine kostenlosen digitalen Sammlerstücke auf Basis der Ethereum (CRYPTO: ETH)-Blockchain zu veröffentlichen.

Laut einer Ankündigung vom Mittwoch wird DC kostenlose NFTs mit seinen Charakteren an diejenigen senden, die sich für die Teilnahme am DC FanDome Online-Event am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung