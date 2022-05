NFTs: Fehlgeschlagene Transaktionen erstattet!

Die Schöpfer des Bored Ape Yacht Club und des Otherside-Metaverse, Yuga Labs, hat Usern, deren Transaktionen beim Otherdeed-Landverkaufs-Event am vorigen Wochenende fehlgeschlagen sind, das Geld zurückerstattet. Nach einem Twitter-Update von Yuga Labs am Mittwoch sagte das Team, dass es allen Nutzern, deren Transaktionen fehlgeschlagen sind, die Gasgebühren erstattet hat. Die Gebühren wurden an die für die ursprüngliche Transaktion verwendeten Wallets… Hier weiterlesen