NFL: Das sind die drei neuen Big Player!

Drei Sportwettenanbieter wurden am Donnerstag nach Börsenschluss als offizielle Sportwettenpartner der National Football League bekannt gegeben.

Was geschah

Die NFL kündigte Caesars Entertainment Inc (NASDAQ:CZR), DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) und FanDuel als “offizielle Sportwettenpartner” der Liga an. Alle drei haben bereits mehrjährige Verträge abgeschlossen.

Der Deal gibt den drei Unternehmen die Möglichkeit, die NFL-Marken innerhalb der Sportwetten-Kategorie zu nutzen.



