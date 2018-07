NFI: Ein Risiko?

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert NFI per 20.07.2018 bei 48,74 CAD. NFI zählt zu "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".Unser Analystenteam hat NFI auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von NFI investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,08 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Transportation Equipment einen Mehrertrag in Höhe von 1,2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

