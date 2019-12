NFC-Chips schützen Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge vor Diebstahl (FOTO)

Heppenheim (ots) - Durch niedrige Zinsen und steigende Fahrzeugwerte werdenOldtimer mehr und mehr zu einer Vermögensanlage - und rücken daher verstärkt inden Fokus von Autodieben wie MICARE PS - weiß: "Die Anzahl der Diebstähle vonOldtimern im Wert von 25.000 bis 150.000 Euro nimmt immer weiter zu." DasUnternehmen Missing Car Register führt ein Fahrzeugregister unter demMarkennamen MICARE PS. Neben der bestehenden Datenbank für gestohlen Klassikerbietet die Plattform MICARE PS auf www.micare-ps.com jetzt einen neuenDiebstahlschutz für Oldtimer an: NFC-Chips. NFC steht für Near FieldCommunication und wird für den Datenaustausch über kurze Distanzen genutzt - imAlltag zum Beispiel beim kontaktlosen Bezahlen mit der EC-Karte.Auf den NFC-Chips von MICARE PS ist eine URL gespeichert, die einen weltweiteinmaligen Sicherheitscode beinhaltet. Diese URL lässt sich mit der freierhältlichen MICARE PS NFC-App scannen und führt den Nutzer direkt zu seinemFahrzeug im Register. So können Autos oder einzelne Teile davon, die nach einemDiebstahl wieder gefunden werden, schnell und eindeutig ihrem Besitzerzugeordnet werden. Ein weiterer Vorteil: Diese Vorgehensweise funktioniert auch,wenn Autodiebe die Fahrgestellnummer verfälschen oder heraustrennen."Durch solche Manipulationen ist die juristisch zweifelsfreie Identifizierungeines Fahrzeugs auch für Gutachter häufig extrem schwierig und teilweise einfachunmöglich", sagt Martin Stromberg, selbst Gutachter und Geschäftsführer derClassic Data Marktbeobachtung GmbH & Co. KG. NFC-Chips lösen dieses Problem undwirken darüber hinaus präventiv: Zwar verhindern sie keinen Diebstahl, aber derHinweis auf ihre Verwendung, zum Beispiel mit einer gut sichtbaren, codiertenAutoplakette am Fahrzeug, schreckt Kriminelle ab. "Der Kunde erhält von uns einindividuell codiertes Set mit zehn selbstklebenden on-metal NFC-Chips, die er anverschiedenen Stellen und Bauteilen im und am Fahrzeug verstecken kann", erklärtGeschäftsführerin Antonina Stumpfernagel.Und sie ergänzt: "Übrigens können potenzielle Diebe nicht einfach mit demSmartphone am Auto vorbeigehen, um mögliche Chips zu orten, da die Chips durchMetall nicht auslesbar sind. Der unschlagbare Vorteil von unserer NFC-Lösungliegt darin, dass das Smartphone im Millimeterbereich an die Chips gehaltenwerden muss, damit die Übertragung funktioniert. Und die genaue Position derVerstecke kennt nur der Fahrzeugeigentümer".Winzige Chips, große Wirkung: Das Risiko, nach dem Diebstahl erwischt zu werden,steigt dank der technischen Markierung beträchtlich an. Das Paket kostet zurEinführung nur 69,90 Euro und ist online auf www.micare-ps.com, Amazon und Ebayerhältlich.Die Missing Car Register GmbH mit Sitz in Heppenheim an der Bergstraße wurde imMärz 2017 gegründet. Sie ist spezialisiert auf die langfristige Sammlung,Dokumentation und Speicherung von Daten über den Diebstahl von Kraftfahrzeugen.Das Portal richtet sich an Privatpersonen, Händler, Auktionshäuser,Leasingunternehmen, Gutachter, Clubs, internationale Verbände undVersicherungen.Pressekontakt:Antonina StumpfernagelMissing Car Register GmbHTelefon: 06252 300 60 25E-Mail: presse@micare-ps.comwww.micare-ps.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134888/4462516OTS: Missing Car Register GmbHOriginal-Content von: Missing Car Register GmbH, übermittelt durch news aktuell