NEXTCLINICS setzt die europäische Expansionsstrategie fort und übernimmt die führenden italienischen Zentren für Reproduktionsmedizin GynePro Medical Group

Augsburg (ots) - Ende Juni 2018 hat NEXTCLINICS die GyneProMedical Group übernommen, eine italienische Klinikgruppe mitKinderwunschzentren in Bologna und Verona. Mit 20 Jahren Erfahrungist GynePro der führende Experte in den BereichenFertilitätsbehandlung, künstliche Befruchtung und vorgeburtlicheDiagnostik in Italien. Der Gründer, Professor Dr. Marco Filicori,bleibt Medical Director von GynePro und wird Gesellschafter vonNEXTCLINICS und übernimmt eine entsprechende Funktion auch aufGruppenebene. Die Übernahme stärkt die Stellung von NEXTCLINICS alsführenden europäischen Anbieter von Kliniken und Labors im Bereichder Reproduktionsmedizin. Es handelt sich für NEXTCLINICS um eineweitere vollzogene Transaktion in 2018, nachdem bislang Investitionenim Wert von 80 Millionen Euro in renommierte Kinderwunschzentren,Fertilitätslabore und Diagnostikeinrichtungen in Europa getätigtwurden. Über den Wert der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart."Unsere Expansionsstrategie reflektiert unser Versprechen: Wirbieten die besten Versorgungseinrichtungen, klinischen Experten undmedizinischen Leistungen für unsere Kunden. Die GynePro Medical Grouphat einen hervorragenden Ruf, sowohl unter den Experten im Bereichder In-vitro-Fertilisation (IVF) als auch in der Wissenschaft. DieGynePro Kinderwunschzentren sind führend in Italien und zudem istProfessor Filicori einer der angesehensten und erfahrensten Ärzte undReproduktionsmediziner in Europa. Italien ist ein Schlüsselmarkt füruns, deshalb war GynePro mit seiner herausragenden Qualität undseinem hohen Ansehen unsere erste Wahl. Wir beabsichtigen, auch inZukunft in Italien weiter zu wachsen, sowohl durch organischesWachstum als auch durch weitere Übernahmen", erklärt Miroslaw Herden,CEO von NEXTCLINICS."NEXTCLINICS führende Position erlaubt das Angebot und dieQualität der von GynePro als eigenständige Organisation angebotenenLeistungen für unsere Patienten weiter auszubauen und zu verbessern.Durch den Beitritt in die NEXTCLINICS Familie profitieren unserePatienten ab sofort von einer Vielzahl erstklassiger Leistungen, wieetwa der Möglichkeit der Teilnahme an den größten europäischenEizellen- und Samenspendeprogrammen und dem Zugang zu ergänzendenFachgebieten wie dem der Genetik sowie zu spezialisiertenLabordienstleistungen, vor allem die der Archimed Group", sagtProfessor Marco Filicori, Medical Director und Gründer von GynePro."Wir freuen uns über unseren neuen Partner, der perfekt zuNEXTCLINICS passt. Wir sehen ein großes Potenzial in derKonsolidierung des Marktes der reproduktionsmedizinischen Klinikenund der damit verbundenen medizinischen Leistungen mit dengleichzeitig bestmöglichen Standards", sagt Michael Bretterbauer,Business Development Director für Südeuropa bei NEXTCLINICS.Das europäische Portfolio von NEXTCLINICS wächstNEXTCLINICS investierte bisher bereits rund 80 Millionen Euro undplant weitere Investitionen im Wert von bis zu 200 Millionen Euro fürdas Jahr 2018. GynePro erweitert ein Portfolio, das führende Expertenauf dem Gebiet der Kinderwunschbehandlung umfasst: dieArchimed-Group, ein italienisches Zentrum für spezialisierte Genetik,Labor- und Diagnostikleistungen für mehr als 600 Gesundheitszentren,die ProCrea-Gruppe in Lugano, die Leistungen im Bereich derKinderwunschzentren und spezieller Diagnostik sowie plastischerChirurgie und Genetik anbietet, IMER im spanischen Valencia undDenia, ein führendes Unternehmen für Eizellen- und Samenspende inEuropa, sowie das Kinderwunschzentrum Praxisklinik Frauenstraße inUlm, Genetika Pilsen und das GEST-Zentrum für Reproduktionsmedizinund Gynäkologie in Prag.Darüber hinaus hat NEXTCLINICS auch in andere Einrichtungeninvestiert, wie ambulante Behandlungszentren, medizinische Labore undein Netzwerk von Blutentnahme- und Gewebeentnahmezentren inDeutschland, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in der TschechischenRepublik.Über NEXTCLINICSNEXTCLINICS betreibt ein Netzwerk von modernen undhochspezialisierten Gesundheitszentren, das vor allem Behandlungenauf den Gebieten der Reproduktionsmedizin, Ästhetisch-plastischerChirurgie, Genetik, Allergologie, klinischen Immunologie, Pneumologieund verwandten Fachbereichen bietet. Der Hauptsitz des dynamischwachsenden Gesundheitsunternehmens, das seit 2015 im europäischenMarkt tätig ist, ist in Augsburg. NEXTCLINICS verfolgt das Ziel,innovative Verfahren im Gesundheitswesen zu fördern, indem esmodernste Diagnose- und Behandlungsmethoden mit einempatientenzentrierten Ansatz und High-Tech-Kommunikationstechnologienkombiniert. Seine Dienstleistungen sind in Deutschland, Italien, derSchweiz, Spanien sowie in der Tschechischen Republik und in weiterenLändern verfügbar. Mehr Informationen unter www.next-clinics.comÜber GynePro Medical GroupSeit zwei Jahrzehnten ist die GynePro Medical Group in Italienführend auf dem Gebiet der Frauengesundheit, vor allem in derTherapie von Fruchtbarkeitsstörungen, Unfruchtbarkeit und derpränatalen Diagnostik. GynePro hat seinen Sitz in Bologna und Verona,mit angeschlossenen Kliniken in einer Vielzahl italienischerRegionen. GynePro wurde von Professor Marco Filicori gegründet, einem
Arzt und Wissenschaftler mit hoher internationaler Anerkennung und
Reputation, der die Klinikgruppe bis heute leitet. Modernste
Technologien im In-vitro-Fertilisationslabor (IVF) sowie
hochqualifizierte Ärzte und Embryologen ermöglichen es GynePro, beste
Ergebnisse auf dem Gebiet der künstlichen Befruchtung zu erzielen.
Mehr Informationen unter www.gynepro.it