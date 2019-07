NEXTCLINICS baut Position in Europa weiter aus / Führung im Bereich künstlicher Befruchtung angestrebt (FOTO)

Granada/Augsburg (ots) -NEXTCLINICS übernimmt zwei der führenden spanischen Spenderbankenfür Eizellen und Samen mit Sitz in Granada und Sevilla: CeiferBiobanco ("Ceifer") und YES! Reproduccion ("YES!"). Die Transaktiondient zwei strategischen Zielen: dem Ausbau der Position imwachsenden spanischen Markt sowie der Bereitstellung an hochwertigemund vielfältigem biologischen Material für NEXTCLINICS in ganzEuropa. Gleichzeitig soll die Übernahme das Risiko der Abhängigkeitvon Dritten beschränken. Die Gründer von Ceifer und YES! werdenweiterhin Führungspositionen ausüben und haben sich ebenfalls an derNEXTCLINICS beteiligt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigenvereinbart."Die assistierte Reproduktionstechnologie (ART) wächst in Spanienweiterhin überdurchschnittlich. Für den Erfolg von NEXTCLINICS istdie Zusammenarbeit mit Ceifer und YES! entscheidend, die sich in denletzten Jahren zu führenden Gesundheitsdienstleistern in Südeuropaentwickelt haben. Ihr patientenorientiertes Spenderprogramm hat denZugang zu Ei- und Samenzellen nachhaltig verbessert. Wirbeabsichtigen, diesen Ansatz in ganz Europa zur Anwendung zu bringen,um der steigenden Zahl von Paaren mit Kinderwunsch helfen zu können",sagt Miroslaw Herden, CEO von NEXTLCLINICS.In Spanien werden 30 Prozent mehr künstliche Befruchtungendurchgeführt als etwa in Deutschland oder Frankreich. Das Landverfügt über kulturell stark verankerte Organ- undZellspenderprogramme. Zusammen mit einem Rechtsrahmen, der Spendernund Patienten Sicherheit garantiert, nimmt Spanien damit eineVorreiterposition in Europa ein."Durch die Kooperation mit NEXTCLINICS können wir uns auf unserSpenderprogramm konzentrieren und damit noch bessere Lösungen fürunsere Partner entwickeln. Die NEXTCLINICS Gruppe wird vonumfassenderer Rekrutierung von Spendern, größerer Vielfalt, bessererRückverfolgbarkeit und höherer Sicherheit profitieren. NEXTCLINICShat in nur zwei Jahren das Feld der künstlichen Befruchtung in Europanachhaltig verändert. Wir wollen Teil dieser Entwicklung sein undunser Team sowie unsere Partner hieran teilhaben lassen", sagt JoséAntonio Castilla, Mitbegründer von Ceifer und YES!.Ceifer und YES! verfügen seit ihrer Gründung im Jahr 1993 über einstarkes Management und beschäftigen heute ein medizinisches Fach- undBetreuungspersonal von mehr als 50 Personen. Neben den beidenführenden Eizell- und Samenbanken betreibt Ceifer zudem eineIVF-Klinik in Sevilla, in der rund 250 Befruchtungen im Jahrdurchgeführt werden.NEXTCLINICS in Europa auf WachstumskursNEXTCLINICS INTERNATIONAL hat in den letzten 24 Monaten über 225Millionen Euro in Europa investiert und beschäftigt 900 Mitarbeiter.Mit Ceifer und YES! erweitert sich das derzeitige Portfolio von 15Kliniken für Reproduktionsmedizin in acht Ländern, darunter Zentrenin Spanien (Valencia), Tschechien (Prag) und Estland (Tallinn). ZuNEXCTCLINICS gehören ferner die GynePro Medical Group in Bologna undVerona (Fortpflanzungsstörungen, Unfruchtbarkeit undPränataldiagnostik), die ProCrea-Gruppe in Lugano (Diagnostik,plastische Chirurgie und Gentests), das IVF-Zentrum Prof. Zech mitderzeit fünf Standorten sowie die Praxisklinik Frauenstraße in Ulm.Weitere Investitionen wurden in Krankenhäuser, medizinische Laboreund Blutentnahme- und Gewebeentnahmezentren in Deutschland, Italien,der Schweiz, Spanien sowie in Tschechien getätigt.Über Ceifer Biobanco und YES! ReproduccionCeifer Biobanco wurde 1993 gegründet und beschäftigt zusammen mitYES! Reproduccion mehr als 50 Mitarbeiter. Die Unternehmen haben sichzu führenden Eizell- und Samenbanken in Spanien entwickelt undversorgen Fruchtbarkeitskliniken in Europa. Die in Grenada undSevilla ansässigen Einrichtungen engagieren sich für strenge undumfassende Screenings und Gentests, um das Risiko der Übertragungautosomal rezessiver genetischer Krankheiten erheblich zu verringern.Über NEXTCLINICSNEXTCLINICS betreibt ein Netzwerk von modernen undhochspezialisierten Gesundheitszentren, das vor allem Behandlungenauf den Gebieten der Reproduktionsmedizin, Allergologie, klinischenImmunologie, Pneumologie und verwandten Fachbereichen bietet. DerHauptsitz des dynamisch wachsenden und seit 2015 im europäischenMarkt tätigen Gesundheitsunternehmens ist in Augsburg. NEXTCLINICSverfolgt das Ziel, innovative Verfahren im Gesundheitswesen zufördern, indem es modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden miteinem patientenzentrierten Ansatz undHigh-Tech-Kommunikationstechnologien kombiniert. SeineDienstleistungen sind in Deutschland, Estland, Italien, Österreich,der Schweiz, Spanien sowie in der Tschechischen Republik verfügbar.Mehr Informationen unter www.next-clinics.comPressekontakt:Ewing Public RelationsMartina SkocdopoleTelefon: +420 607 512 104E-Mail: skocdopole@ewingpr.czKlenk & Hoursch AGSophia FedaE-Mail: sophia.feda@klenkhoursch.deOriginal-Content von: NEXTCLINICS, übermittelt durch news aktuell