NEXR SE (WKN A1K03W): Anträge auf Sonderprüfung beim Landgericht Berlin / Vortrag vermuteter schwerwiegender Rechtsverstöße der Gesellschaft in 2017 und 2018

Berlin (ots) - Wir (Florian Dobroschke - Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) vertreten Herrn Julian von Hassell vor dem Landgericht Berlin im Zusammenhang seines Antrags auf Sonderprüfung des Handelns der Verwaltungsorgane der NEXR SE, Berlin, (WKN A1K03W) in den Geschäftsjahren 2017 und 2018.Der Aktionär der NEXR Technologies SE (WKN: A1K03W), vormals Staramba SE, Berlin, Julian v. Hassell, hat im Vorfeld der von der Gesellschaft gemeldeten "Durchführung der Kapitalerhöhung" bei dem zuständigen Landgericht Berlin Anträge auf Sonderprüfung zu vermuteten schädigenden Handlungen der Verwaltungsorgane gestellt.Die Anträge beinhalten die Prüfung mutmaßlicher grober Pflichtverletzungen der Organe durch Handlungen während des Geschäftsjahres 2018 bei der Aufstellung und Billigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017. Sie betreffen außerdem von Herrn v. Hassell festgestellte, die Gesellschaft nachhaltig schädigende Handlungen der Verwaltungsorgane im Geschäftsjahr 2017 in einem Umfang von bis zu 9.100.000 EUR. Im Mittelpunkt der aufzuklärenden Sachverhalte steht dabei eine verbotene Rückgewähr von Einlagen (§ 62 Abs. 1 AktG) sowie der Abschluss von Geschäften zum erheblichen Nachteil der Gesellschaft.Die Verwaltung der Gesellschaft in Gestalt des Verwaltungsratsvorsitzenden Rolf Elgeti hat im Vorfeld der Antragstellung weder die ihr eingeräumte Möglichkeit zur klärenden Stellungnahme genutzt, noch die Bereinigung durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen umgesetzt. Nicht zuletzt im Lichte der Vorgänge um Wirecard erwartet der Antragsteller v. Hassell, dass seinen Anträgen stattgegeben wird.Pressekontakt:Julian von HassellEsplanade 4020354 HamburgMobil: +49 151 524 388 69Fest: +49 40 33 441 441julian@vonhassell.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147174/4677105OTS: Florian Dobroschke - Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, SteuerberaterOriginal-Content von: Florian Dobroschke - Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, übermittelt durch news aktuell