NEW und Share2Drive präsentieren SVEN auf dem Genfer Autosalon (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Zur Eröffnung des Genfer Autosalons haben die NEW und dieShare2Drive den Prototypen von SVEN ("Shared Vehicle ElectricNative") der internationalen Fachpresse vorgestellt. DasE-Carsharing-Auto SVEN ist ein echter Pionier im deutschen Markt fürElektromobilität: kompakt, agil, einfach zu bedienen und vollständigvernetzt. Ein Elektrofahrzeug, das für den Stadtverkehr undCarsharing ideal ist. "Fachleute haben uns bestätigt, dass SVEN dasinteressanteste Fahrzeugkonzept auf dem gesamten Autosalon ist",sagte NEW-Vorstand Frank Kindervatter, der gemeinsam mit demNEW-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hans Peter Schlegelmilch nach Genfgereist ist. Zudem habe man gute Gespräche mit potenziellenInvestoren geführt. Der Genfer Autosalon ist eine der weltweitwichtigsten Automobilmessen und zieht jährlich rund 700.000 Besucherund 10.000 Journalisten aus aller Welt an.Bei der Entwicklung von SVEN kooperiert die NEW mit demFahrzeugentwicklungsdienstleister FEV und dessen TochterunternehmenShare2Drive. Die NEW und ihre Vorgängerunternehmen sorgen bereitsseit 120 Jahren für einen verlässlichen öffentlichenPersonennahverkehr in Mönchengladbach und der Region. Es ist zuerwarten, dass die Entwicklungen in der Mobilität - über elektrischeAntriebe, autonomes Fahren und Konzepte wie Uber oder Moia - zu einerVeränderung des öffentlichen Nahverkehrs hin zum Carsharing führenwerden. Dazu bieten die Autobauer heute noch keine spezialisiertenLösungen an. Diese Lücke soll SVEN schließen. "Das bedeutetallerdings nicht, dass wir ein Autobauer werden. Wir schließen mitBlick in die Zukunft lediglich eine Lücke in unseremMobilitätskosmos", so der NEW-Vorstand.Mit der flächendeckenden Infrastruktur für E-Ladesäulen amNiederrhein, Wallboxen für das Laden zu Hause, einem speziellenLadestromtarif und "Wheesy" - dem Carsharing-Angebot mitE-Fahrzeugen setzt die NEW schon heute auf innovative Energie- undMobilitätsdienstleistungen.Ziel der FEV und ihrer Partner ist es, SVEN ab 2021 zuproduzieren. Im Carsharing-Angebot "Wheesy" der NEW wird SVEN dannzum Einsatz kommen. Das Gesamtpaket aus der eigens entwickeltenBuchungs- und Abrechnungssoftware und SVEN soll langfristig nationalund international vertrieben werden.Das innovative Carsharing-Auto bietet der NEW zudem dieMöglichkeit, mit Big-Data-Analysen bedarfsgerechtere Angebote für denStadtverkehr zu entwickeln, um zukünftig den ÖPNV optimal mit demIndividualverkehr zu verzahnen. Für Stadtwerke, kommunaleDienstleister und Unternehmen, die eigene Autoflotten auf nachhaltigeMobilitätslösungen umstellen wollen, ist SVEN eine ideale Lösung."SVEN bietet künftig die Möglichkeit, individuell zugeschnitteneMobilitätsangebote für den Einzelnen zu entwickeln und dieseeffizient mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu verzahnen. Daskann helfen, Individualverkehr und damit einhergehende Emissionen inden Innenstädten zu reduzieren", so der NEW-Vorstand. Nach demGenfer Autosalon ist die nächste Station für SVEN der Niederrhein.Die NEW präsentiert den Prototypen Ende März in Mönchengladbach aufeiner Veranstaltung für geladene Gäste.Pressekontakt:AnsprechpartnerinDaniela VeugelersTelefon02166 688-2713E-Maildaniela.veugelers@new.deOriginal-Content von: NEW AG, übermittelt durch news aktuell