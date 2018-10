NEWCON OPTIK beliefert kanadisches Militär mit Handheld-Lösungen für Präzisionszielortung

Toronto (ots/PRNewswire) -NEWCON OPTIK kann mit Stolz einen bedeutenden Lieferauftrag fürdas kanadische Verteidigungsministerium (Department of NationalDefence, DND) vermelden. Der hochmoderne monokulare LRM 3500M ist einHandheld-Laserentfernungsmesser, der in seiner Erstauslieferungerweiterte Einsatzbereitschaft für FOO/JTACs bieten und alszusätzliche Sensorplattform für Kanadas Integrated SoldierSystem-Suite dienen wird. Dieser jüngste Auftrag baut auf denanhaltenden Erfolg des Unternehmens in den internationalen Märktenfür Verteidigung und Sicherheit auf, da sich militärischeEliteeinheiten und professionelle Anwender zunehmend für NEWCON OPTIKals Wunschlieferanten für Präzisionszielortungslösungen entscheiden.Der LRM 3500M von NEWCON OPTIK ist ein vollständig gemäß MIL-SPEC(MIL-STD-961) spezifizierter und in Kanada gefertigter monokularerLaserentfernungsmesser mit extrem klarer 6,5-fach-Vergrößerung undMil-Dot-Fadennetz, der integrierte Kompatibilität mitBallistikcomputern und Mapping-Anwendungen bietet. NEWCON OPTIKsjahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung vonmilitärischen Laserentfernungsmessern stellt die konkurrenzloseFunktionalität des LRM 3500M sicher, z.B. die Reichweite von 5,5 km,interner Kompass und Neigungsmesser, Kommunikation via Bluetooth(TM)und fortschrittliche Schnittstellenprotokolle für GPS-gesteuertemoderne Wehrtechnik und Smart Soldier-Systeme. Der LRM 3500M kannsowohl ein optionales internes GPS für Benutzer- und Zielortung alsauch fortschrittliche Artillerie-Fall-of-Shot-Software aufnehmen. Miteinem Gewicht von nur 460 Gramm und seinem handlichen Taschenformatist der LRM 3500M die ideale Lösung für Kunden in den BereichenMilitär und Polizei, die einen kompakten, präzisen und zuverlässigenEntfernungsmesser suchen.NEWCON OPTIK, ein Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellungund Lieferung von elektrooptischen Geräten für militärische Zwecke,ist ein durch und durch kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto.NEWCON OPTIK wird seit 1992 von Anwendern in den Bereichen Militärund Rechtsdurchsetzung und gewerblichen Endkunden in über 70 Ländernfür seine hochmodernen Laserentfernungsmesser, Nachtsichtgeräte,Wärmebildkameras und taktischen Optik-Lösungen wertgeschätzt. DasUnternehmen stellt darüber hinaus mehrere Varianten vonLaserentfernungsmesser-Modulen für die OEM-Integration her. NEWCONOPTIK, das bereits den Ontario Export Award entgegennehmen konnte,wurde von Deloitte wiederholt als eines der bestgeführten Unternehmenin Kanada ausgezeichnet.T: +1-416-663-6963 | F: +1-416-663-9065,http://www.newcon-optik.com, 105 Sparks Ave., Toronto, ON, M2H 2S5KanadaOriginal-Content von: NEWCON OPTIK, übermittelt durch news aktuell