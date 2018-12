NEV-Marke ORA des chinesischen Autobauers Great Wall Motors geht mit neuem Top-EV-Modell R1 an den Start

Finanztrends Video zu



Peking (ots/PRNewswire) -Der ORA R1 setzt neue Maßstäbe in Sachen Außendesign,Platzangebot, Intelligenz und Sicherheit. Bei vielen Branchenkennerngilt er dank seines bestechenden Designs und seiner Geräumigkeit,intelligenten Funktionen, überragenden Sicherheit und hochwertigenVerarbeitung als "fünftes Boutique-Fahrzeug der Welt". Mit seinerneuen EV-Plattform und Funktionsvielfalt wird das neue Modell denErwartungen zufolge den Markt beherrschen.Es gibt fünf Farboptionen: Titanium White, Cadet Blue, Sky Blue,Kombination aus Titanium White und Glitter Black sowie Kombinationaus Cadet Blue und Titanium White. Der Käufer bekommt drei Jahre oder120.000 km Garantie auf das ganze Fahrzeug und acht Jahre oder150.000 km auf wichtige Komponenten.Ning Shuyong, Geschäftsführer von ORA und Vice President von GreatWall Motor, sagte: "Als Markteinsteiger bietet der ORA R1 einunvergleichliches Fahrerlebnis. Beim ORA wird das in China gängigehändlerorientierte 4S-Modell (Vertrieb, Service, Ersatzteile undUmfragen) durch ein Netzwerk ersetzt, das aus ORA Home,Erlebnis-Centern und Smart Outlets in den Hauptgeschäftsviertelnchinesischer Städte besteht. Und die Big Data Cloud, in die die Datender ORA App, der ORA Shopping Site und des Tmall e-Shop eingespeistwerden, bietet neue Möglichkeiten für Offline-Verkauf und -Servicesowie Transportdienstleistungen für Fahrer und Fahrgäste."ORA eröffnet Perspektiven für personalisierte Produkte, belebt dieVertriebswege und schafft neue Verkaufsmodelle, um ein neuesÖkosystem für den Automobilsektor zu errichten.Pressekontakt:Zhaolijuan86-10-85745383zhaolijuan@dsconsulting.comOriginal-Content von: Great Wall Motor, übermittelt durch news aktuell