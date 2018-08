NEU: innocent Multi-Mix-Range im Kühlregal (FOTO)

München (ots) -Marktführer innocent baut seine Multi-Mix-Range weiter aus: Zumklassischen Multi Mix und zum Roten Multi Mix gesellt sich abSeptember der Gelbe Multi Mix ins Kühlregal. In der "Gelber MultiMix"-Flasche verbirgt sich die innocent Top-Rezeptur, die es bisherunter dem Namen "Tropischer Mix" zu kaufen gab. Durch dieNamensänderung wird die Sortenvielfalt der Mehrfrucht-Säfte von nunan besser hervorgehoben.Der bunte Mix im SaftregalViele Dinge, die mit "Multi" zu tun haben, bringen uns an unsereGrenzen: Multitasking, Multiplizieren, Multiple-Choice-Tests,Multimedia-Geräte aufeinander abstimmen, Multitools richtigzusammenklappen. Multi-Mix-Saft trinken gehört dagegen zu unserengroßen Stärken.Multi-Mix-Säfte zählen zu den absoluten Klassikern im Saftregalund machen fast 20 % der gesamten Kategorie (gekühlt + ungekühlt)aus. Damit sind sie die Top-1-Mischsaft-Sorte im Regal(1). Auchinnerhalb der gekühlten Mischsaft-Kategorie gewinnen Multi-Mix-Säftean Bedeutung und weisen mit 19 % das stärkste Wachstum auf(2).Kein Wunder, denn die reiche Vielfalt an Obst- und Gemüsesortensorgt für einen unverkennlichen Geschmack.Die innocent Multi-Mix-DirektsäfteDie drei innocent Multi-Mix-Direktsäfte gibt es in der900-ml-Flasche im Kühlregal. Ganz wie es sich für einen innocent Saftgehört, bestehen sie zu 100 % aus Obst und kommen ganz ohnezugesetzten Zucker, Konservierungsstoffe, Konzentrate oder anderekomische Sachen aus.Multi Mix - der KlassischeEin Mix aus Orange, Pfirsich, Mango, Maracuja, Ananas, Traube,Birne, Apfel, Zitrone und Karotte. Der Klassiker erfreut sich bereitsgroßer Beliebtheit im Kühlregal.Roter Multi Mix - schmeckt beerigNeun verschiedene Obst- und Gemüsesorten sorgen für eineneinzigartig beerigen Geschmack: In nur einer Flasche stecken roteTraube, Granatapfel, Apfel, Birne, Himbeere, Brombeere,Johannisbeere, Zitrone und Rote Beete.Gelber Multi Mix - schmeckt tropischFür den Gelben Multi Mix werden die tropischen Früchte Ananas,Maracuja und Mango mit Orangen und Äpfeln gemixt. Wem der tropischeGeschmack des Gelben Multi Mix bekannt vorkommt: In dieser Flaschepräsentiert sich ab sofort der innocent Direktsaft "Tropischer Mix".Mit neuem Namen aber gleichbleibend leckerem Geschmack undunveränderter Rezeptur.(1)Quelle: AC Nielsen, Total Markt Fruchtsäfte ohne CO2, Absatz inLiter, MAT bis KW 22/2018(2)Quelle: AC Nielsen, Gekühlte Säfte, Absatz in Pack, MAT bis KW22/2018Über innocentDie Geschichte von innocent begann 1998 in London. Die FreundeRichard, Jon und Adam hatten die Idee, sich mit der Produktion vonSmoothies selbstständig zu machen. Sie kauften für 500 Pfund Obst,machten daraus Smoothies und boten diese zum Test bei einemJazz-Festival an. Vor ihrem Stand hing ein Schild mit der Frage:"Sollen wir unsere Jobs aufgeben, um weiter Smoothies zu machen?"Darunter hatten sie zwei Mülleimer aufgestellt, auf einem stand "Ja",auf dem anderen "Nein". So sollten die Besucher mit den leerenFlaschen abstimmen. Sonntagabend war der "Ja"-Eimer voll mit leerenFlaschen. Montag gingen sie zur Arbeit und kündigten ihre Jobs, uminnocent zu gründen.Heute ist innocent europaweiter Smoothie- und Saft-Marktführer.Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle Früchtestammen von Farmen, die auf Arbeiter und Umwelt achtgeben; einigeFarmen sind bereits durch die Rainforest Alliance zertifiziert.Darüber hinaus leistet innocent Pionierarbeit in den Bereichen CO2-und Wasser-Fußabdruck und setzt auch beim Thema Verpackung aufNachhaltigkeit. innocent spendet jährlich 10 % des Gewinns angemeinnützige Zwecke. Ein Großteil der Summe kommt der innocentfoundation zugute, einer eigenen Stiftung, die sich zum Ziel gesetzthat, den Hunger der Welt zu lindern.Pressekontakt:Christina Groheinnocent Deutschland GmbHpresse@innocentdrinks.dewww.innocentdrinks.dePressefotoshttps://www.innocentdrinks.de/presse/fotos-und-logosOriginal-Content von: innocent GmbH, übermittelt durch news aktuell