NEU: Produktfavoriten Gillette SkinGuard Sensitive und MACH3 Turbo jetzt mit beweglichem Klingenkopf (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) - Fortwährende Forschung, Präzisionstechnologie undkonkurrenzlose Produktleistung zeichnen Gillette aus. Die Bedürfnisse vonMännern stehen dabei stets im Mittelpunkt. Deswegen verbessert Gillette seineRasierer kontinuierlich - egal ob es sich um eine noch junge Produktinnovationoder einen wahren Klassiker handelt. Anfang 2019 wurde der Gillette SkinGuardSensitive eingeführt, der Männern mit sensibler Haut seither die Rasurerleichtert. Jetzt wird er um die bewährte Gillette Flexball Technologieergänzt. Auch der Klassiker Gillette MACH3 Turbo bekommt mit der speziell fürihn designten 3D Motion Technologie ein Update. Beide Rasierer mit neuembeweglichen Klingenkopf sind ab Februar 2020 im Handel sowie im GilletteOnline-Shop erhältlich und ergänzen die bestehenden Produkte, sodass je nachpersönlicher Präferenz gewählt werden kann.Ausgezeichnet & weiterentwickelt: Die Erfolgsgeschichte des Gillette SkinGuardSensitive geht weiterDer Gillette SkinGuard Sensitive wurde speziell entwickelt, um Hautirritationenzu vermeiden und Männern mit sensibler Haut eine angenehme Rasur zurermöglichen. Der Erfolg bestätigt seine innovative Technologie: Neben vielpositivem Konsumenten-Feedback zeichnete ihn die Lebensmittel Praxis als Produktdes Jahres 2020 mit "Gold" aus. Auch die RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandelprämiert gemeinsam mit den renommierten Marktforschungsinstituten IRI und GFKdie Innovation mit der Auszeichnung als "Bestseller des Jahres 2019".*Um Männern, die zu sensibler Haut neigen, noch mehr Auswahlmöglichkeiten zubieten, ist der Gillette SkinGuard Sensitive jetzt auch mit der bewährtenGillette Flexball Technologie erhältlich. Der Flexball sorgt für einenoptimierten Bewegungswinkel des Klingenkopfes. Eine eingebaute Feder am Kopf desHandstücks ermöglicht neben der Bewegung nach vorne auch die Bewegung zur Seite.Die Klinge kann mit Leichtigkeit geführt werden, liegt mit optimalerDruckverteilung auf der Haut und erfasst in einem Zug mehr Haare.Der Flexball unterstützt dabei das einzigartige Klingendesign und diepatentierte, klinisch getestete SkinGuard Technologie: Der innovative, blaueSkinGuard liegt zwischen den Klingen und dient als Schutzelement auf drei Arten.Er absorbiert den Druck aus der Hand, glättet die Haut und hebt die Klingen an,um bei empfindlicher Haut den Kontakt mit der Klinge zu verringern.Lubra-Streifen vor und nach den Klingen schützen die Haut zusätzlich. Weiche,elastische Mikrolamellen vor der ersten Klinge stellen zudem das Barthaar fürdie Rasur auf. Durch das Zusammenspiel der Gillette SkinGuard und FlexballTechnologie bietet der Rasierer Männern, die auf der Suche nach maximalemRasurkomfort sind, ein besonders sanftes und gleichzeitig gründliches Ergebnis.Mehr Beweglichkeit für den Klassiker Gillette MACH3 TurboNicht nur bei den jüngsten Innovationen setzt Gillette auf kontinuierlicheWeiterentwicklung. Auch die Klassiker im Gillette Portfolio, die Gillette MACH3Produktfamilie, bekommen eine Ergänzung mit dem neuen Gillette MACH3 Turbo 3Dund der speziell für ihn entwickelten 3D Motion Technologie. Ähnlich wie dieFlexball Technologie ermöglicht sie eine Bewegung des Klingenkopfes in alle dreiRichtungen, sodass sich der Rasierer optimal an die Gesichtskonturen anpasst undin einem Zug mehr Haare erreicht werden - auch an schwierigen Stellen. Diegewohnten Eigenschaften wie der speziell geformte Lubra-Streifen und die LowCutting Force-Klingen sorgen zudem für eine sanfte Rasur. So bietet der GilletteMACH3 Turbo 3D seine bewährte Produktleistung mit noch mehr Flexibilität desKlingenkopfes.Gemeinsamkeit: Klingen sind "Made in Berlin"Eins haben beide Rasierer gemeinsam: Ihre Klingen sind "Made in Berlin". Rund800 Mitarbeiter mit einzigartiger Expertise stellen an dem seit über 80 Jahrenbestehenden Standort die weltweit schärfsten Klingen für Gillette her: Fusion,MACH3 und SkinGuard Sensitive. Dank der Kombination von innovativerFertigungstechnologie, hoher Produktivität und Teamarbeit ist das Berliner Werkneben dem Werk in Boston weltweit der wichtigste Produktionsstandort vonGillette.Der Gillette SkinGuard Sensitive Flexball inklusive einer Klinge ist für 11,99EUR UVP** und der Gillette MACH3 Turbo 3D inklusive 2 Klingen für 11,99 EURUVP** ab Februar 2020 im Gillette Online-Shop sowie im Handel erhältlich.Factsheets zu den Produkten sowie Bildmaterial finden Sie hier:https://bit.ly/2Hc3Li3Mehr Infos über Gillette auf www.gillette.de,www.facebook.com/Gillette.Deutschland/ und https://www.instagram.com/gillette_de* RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel, Jahr 2020, Heft 2 vom 01.02.2020, undLebensmittel Praxis, November 2019.** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt imalleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreisenimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. 