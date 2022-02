NEU ab Herbst: Englischsprachiges Tourismusstudium am MCI

Innsbruck (ots) -Englisch ist nicht nur die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt und internationale Tourismussprache schlechthin, sondern mittlerweile auch in vielen heimischen Betrieben täglich präsente Arbeitssprache.Vor diesem Hintergrund bietet das MCI ab Herbst 2022 das etablierte Bachelorstudium Unternehmensführung, Tourismus- & Freizeitwirtschaft zusätzlich zum bestehenden Angebot auch als englischen Studienzweig an.„Wir spüren gerade in der heimischen Jugend und von Seiten unserer österreichischen Tourismusbetriebe lebhafte Nachfrage nach einem englischsprachigen Studienzweig. Damit können verstärkt internationale Themen behandelt und Professoren, Studierende und Partneruniversitäten aus der ganzen Welt ins Studium eingebunden werden“, erklärt MCI Rektor Andreas AltmannDer neue englischsprachige Studienzweig stärkt nicht nur die Internationalität, sondern bietet Wahlmodule in unterschiedlichen Themen. Letztere werden auch im deutschsprachigen Studienzweig erweitert. Im Kern bieten beide Studienzweige einen klaren Fokus auf Unternehmensführung, Marketing und nachhaltiges Tourismus- und Freizeitmanagement sowie zwei verpflichtende Fremdsprachen. Darüber hinaus bietet des 6-semestrige, betriebswirtschaftlich ausgerichtete Tourismusstudium ein verpflichtendes Berufspraktikum im In- oder Ausland sowie ein Auslandssemester an einer der zahlreichen internationalen MCI Partneruniversitäten.„Tourismus- & Freizeitwirtschaft wird auch in Zukunft ein gleichermaßen boomendes wie spannendes Arbeitsfeld sein und bietet jungen Menschen attraktive Berufsaussichten im In- und Ausland. Reisen in seinen unterschiedlichen Facetten und Dimensionen ist Teil unseres Lebens und wird insbesondere in der Post-Covid Zeit wertvoller denn je sein“, so Hubert Siller, Leiter des MCI Departments für Tourismus & Freizeitwirtschaft.Zur Webseite (https://www.mci.edu/de/medien/news/3963-neues-tourismusstudium)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Susanne CrawfordPublic Relations+43 (0)512 2070 1527susanne.crawford@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell