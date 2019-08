NEU: Gillette Heated Razor - der erste Rasierer für das Wohlfühlerlebnis eines warmen Handtuchs bei jeder Rasur / Designt und entwickelt am P&G Innovationsstandort Kronberg (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Mehr als drei Jahre Forschung und Entwicklung in Kronberg miteinem Team aus rund 40 Experten, ausgezeichnet mit dem "Best of CES2019 People's Choice Award" und nun endlich in Deutschlanderhältlich: Der Heated Razor von GilletteLabs. Der erste Rasiererseiner Art hebt die Rasur auf ein ganz neues sensorisches Level undbietet Männern, die eine außergewöhnliche Rasur suchen, einenluxuriösen Wohlfühlmoment. Dank eines innovativen, beheizbarenWärme-Streifens entsteht ein unvergleichliches Rasurerlebnis: DasGefühl eines warmen Handtuchs wie beim Barbier - und das erstmals aufKnopfdruck, bei jedem Zug und jeder Rasur zuhause. Die Innovationwurde als erstes Gillette Produkt vollständig am Forschungs- undInnovationsstandort Kronberg, dem globalen Kompetenzzentrum fürElektromechanik von P&G, designt und entwickelt. GilletteLabs ist dieneue Premium-Linie von Gillette und verbindet technische Innovationmit hochwertigem Design, für ein unvergleichlich luxuriösesRasurerlebnis. Der GilletteLabs Heated Razor ist ab August 2019exklusiv im neuen Gillette Online-Shop erhältlich.Luxuriöses Wärmegefühl auf KnopfdruckDer beheizbare Wärme-Streifen im Klingenkopf des Rasierers ist dasHerzstück des Heated Razor. Er heizt sich innerhalb weniger Sekundenauf und verteilt die Wärme angenehm und gleichmäßig während dergesamten Rasur. Je nach Vorliebe kann dabei zwischen 43 °C und 50 °Cgewählt werden. Denn: Wärme spielt bei der Rasur eine wichtige Rolle.Männer nutzen bereits verschiedene Methoden, um Wärme in ihre Rasurzu integrieren. Sie halten die Klingen unter heißes Wasser, rasierensich während oder nach dem Duschen oder nutzen zu Beginn ein warmesHandtuch. Dieses angenehme Wärmegefühl hat Gillette nun direkt in denRasierer übertragen. Neben seiner neuartigen Wärmefunktion und demansprechenden Design bietet der Heated Razor dank der besten GilletteKlingentechnologie und neuartigen FlexDisc-Technologie einherausragendes Rasurergebnis, wie man es von Gillette kennt.Einzigartiges Design und Spitzentechnologie bei der Entwicklung:Der Innovationsstandort Kronberg macht es möglichKronberg spielte bereits bei vorherigen Gillette Produkten, dieelektromechanische Elemente - wie z. B. die "Power"-Funktion -enthalten, eine wichtige Rolle. Der Heated Razor von GilletteLabs istnun das erste Produkt, das vollständig am InnovationsstandortKronberg designt und entwickelt wurde. Denn nur in Kronberg war dieUmsetzung des Heated Razor überhaupt erst möglich, erklärt GregorMeissner, Leiter Forschung & Entwicklung Heated Razor: "Kronberg istdas globale Kompetenzzentrum für Elektromechanik von P&G. DieFähigkeiten, ein technisch so anspruchsvolles elektromechanischesProdukt wie den Heated Razor zu entwickeln, lagen nur in Kronberg.Alle wichtigen Funktionsbereiche, wie die Design-Abteilung,Forschung, Entwicklung oder die Prototypen-Produktion, die für dieUmsetzung von der ersten Idee bis hin zur Serienreife des Produktesgebraucht werden, sind hier vertreten.Die räumliche Nähe der Abteilungen und Experten sind in einemderart fordernden Entwicklungsprozess unerlässlich." Am Ende desEntwicklungsprozesses steht ein in sich schlüssiges Gesamtdesign, dasden Bedürfnissen der Zielgruppe des Produktes gerecht wird, erklärtOliver Grabes, Design Director Heated Razor: "Beim Heated Razor ginges vor allem darum, ein herausragendes Design und Produkterlebnis zuschaffen, das sich bewusst von herkömmlichen Nassrasierernunterscheidet und das besondere Rasurerlebnis - die Wärme - in jedemAspekt bei der Benutzung unterstützt."Neue Wege zur InnovationInnovative Produkte zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnissevon Männern zugeschnitten sind, steht bei Gillette an erster Stelle.Beim Entwicklungsprozess des Heated Razor wurde daher ein neuer Wegeingeschlagen. Erstmalig konnten Technikbegeisterte über dieamerikanische Innovationsplattform Indiegogo ein Produkt aus derVorserie des Heated Razor testen. 45 Tage für die Verkaufsphase derTestprodukte auf Indiegogo waren angesetzt, doch bereits nach 6 Tagenwar das Produkt ausverkauft. Das Feedback der Tester floss direkt indie Entwicklung des Heated Razor ein. Das Ergebnis: Einherausragendes Produkt, das durchdachte Technologie undKundenbedürfnisse vereint und bereits im Januar 2019 auf der ConsumerElectronics Show (CES) in Las Vegas den "Best of CES 2019 People'sChoice Award" unter 4.000 Bewerbungen gewann.Der Heated Razor von GilletteLabs ist ab August 2019 exklusiv imneuen Gillette Online-Shop verfügbar. Das Starterkit inklusiveRasierer, Ladestation, 2er-Packung Klingen und einem exklusiven TheArt of Shaving Reise-Set für die ersten 500 Käufer ist für 199 EURerhältlich. Ersatzklingen (4er-Packung) kosten 24,99 EUR.Lieblingsrasierer und Ersatzklingen einfach und bequem nach HausebestellenDer neue Online-Shop von Gillette ist im Juli gestartet und bietetneben einem breiten Sortiment an Gillette Produkten zahlreiche Tippsund Tricks zur Rasur, praktische Klingen-Abo-Modelle und attraktiveVorteile an einem Ort. Der passende Rasierer und die Frequenz desKlingen-Abo-Modells können je nach Bedürfnis, Anwendung und Vorliebegewählt werden. So wird der Lieblingsrasierer bequem und einfach nachHause geliefert und es ist immer eine neue Klinge verfügbar, wenn siegebraucht wird.Mehr Infos zum neuen GilletteLabs Heated Razor und dem neuenGillette Online-Shop unter gillette.de. Das Bild- und Pressematerialzum Gillette Heated Razor finden Sie hier: https://bit.ly/2OId2okÜber GilletteSeit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie undkonkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierernund Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit einegroße Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele,Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitereInformationen und die neusten Nachrichten zu Gillette besuchen Siewww.gillette.com.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Kontakt:Procter & Gamble, Markenkommunikation Gillette & Venus DACH,Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am TaunusNina Knecht, Tel.: 06196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstr. 2,40212 DüsseldorfSaskia Bittner, Tel.: 0211 58 58 86 194, E-Mail:saskia.bittner@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell