NEU: +++ Achtung Programmänderung +++ phoenix Themennacht: Türkei - Gefährdete Demokratie? - Montag, 6. März 2017, 01.00 Uhr

Bonn (ots) - Vor einem Jahr, am 6. März 2016, verabredeteBundeskanzlerin Merkel mit dem damaligen türkischenMinisterpräsidenten Davutoglu einen Flüchtlingsdeal zwischen der EUund der Türkei. Diesen Jahrestag nimmt phoenix zum Anlass für eineBestandsaufnahme der deutsch-türkischen Beziehungen. Durch dieInhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und dasVerbot von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschlandhaben diese einen Tiefpunkt erreicht.Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ist in der Türkei nichtsmehr wie es einmal war: Massenverhaftungen, Terroranschläge,Präsident Erdogan regiert per Dekret, die parlamentarische Demokratiesoll im April per Volksabstimmung in ein Präsidialsystem umgewandeltwerden. Nicht zuletzt stellt die massive Bedrohung der Pressefreiheitin der Türkei die deutsch-türkischen Beziehungen auf einen hartenPrüfstand.Die Themennacht startet mit der Dokumentation "Mensch Erdogan!",die ein politisches Psychogramm des türkischen Präsidenten liefert.In ihrer zweiteiligen Reportage "Pulverfass Türkei" lenkt NadjaKölling den Blick auf die innenpolitischen Entwicklungen in einemLand zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Fortschritt RichtungEU und Rückwendung auf Tradition und osmanische Geschichte. DenAbschluss der Themennacht bilden zwei Beiträge zur Inhaftierung desWELT-Korrespondenten Deniz Yücel. Für ihren Film "Freiheit für Denim- und all die anderen!" hat die Autorin Sabine Schaper u.a. denChefredakteur der WELT, Ulf Poschardt, befragt. Poschardt bezeichnetdie Gründe für die Untersuchungshaft von Deniz Yücel als "absurd":"Lesen Sie seine Texte, dann wissen Sie, der hat seinen Job gemacht"so die Einschätzung Poschardts. Den Abschluss der Doku-Themennachtbildet ein aktuelles Interview mit der Journalistin Doris Akrap. Dietaz-Redakteurin, die sich derzeit in Istanbul aufhält, hat persönlichmit Yücel und dessen Anwälten gesprochen. Sie erwartet von derBundesregierung eine öffentliche Ansage, die deutlich macht, dass essich im Fall Deniz Yücel um einen Skandal handelt.