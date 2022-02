NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND: Noch einen Pfeil im Köcher?

Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 16. November 2021. Der Preis betrug derweil 25,55 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -15,73 Prozent. Schwierig, für die Investoren von NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND in den letzten 81 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.

Rendite: Das war wohl nichts

Eine durchaus weniger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung