"NETZ NATUR: Im Kreis der Geier" / 3sat zeigt Naturreportage aus der Schweiz über die Rückkehr der Bartgeier (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 13. Januar 2020, 21.10 UhrErstausstrahlungÜber den Alpen ziehen sie wieder ihre Kreise: die Bartgeier. Die Naturreportage"NETZ NATUR: Im Kreis der Geier", zu sehen am Montag, 13. Januar 2020, 21.10 Uhrin 3sat, geht der Faszination des größten Vogels der Alpen nach und berichtetüber die erfolgreiche Wiederansiedlung.Wenn er einem mit Eleganz, Leichtigkeit und einer Flügelspannweite von nahezudrei Metern entgegensegelt, als ob ihn schroffe Felsen, Eisschlünde und tiefeAbgründe des Hochgebirges nichts angingen, kann man sich der Faszination desmajestätischen Bartgeiers nicht entziehen. Und doch hatten die Menschen denGreifvogel gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Alpen ausgerottet: Im Kampfgegen eine feindliche Natur, in der Wölfe und Bären die mageren Viehherdenbedrohten, war jedes Mittel recht. Auch Gifte. Damit wurden viele Arten derursprünglichen Wildtiere ausgerottet, unter ihnen die Bartgeier. Nun sind siewieder da - dank eines internationalen Wiederansiedlungsprojekts, das seit über30 Jahren etwa 300 Bartgeier in die Alpen zurückgebracht hat."NETZ NATUR" zeichnet diese Erfolgsgeschichte nach, in der durchwissenschaftliche Begleitung unzählige Informationen zur Biologie der Bartgeiergesammelt werden konnten. Dank GPS-Sendern konnte beobachtet werden, wie sieAusflüge bis nach Skandinavien unternehmen. Genetische Studien zeigen, dassmanche Paare die eheliche Treue nicht immer einhalten. So entsteht einvielfältiges, überraschendes Porträt der Vögel, die wie kaum eine andere Art füreinen neuen Umgang mit der Natur in der Schweiz stehen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/netznatur3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4486817OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell