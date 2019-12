NEPTUN WERFT erfolgreich zertifiziert / Integriertes Managementsystem jetzt mit Umweltschutz und Arbeits-/Gesundheitsschutz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die NEPTUN WERFT wurde durch die Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH http://bit.ly/2Pt9Dah)erfolgreich in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz (ISO 45001) sowie imUmweltmanagement (ISO 14001) zertifiziert. Am Montag, dem 09. Dezember 2019überreichten Vertreter der DQS auf der NEPTUN WERFT in Warnemünde dieZertifizierungsdokumente.Durch die Einführung dieser Systeme stellt die NEPTUN WERFT den bewussten Umgangmit aktuellen umwelt- sowie arbeits- und gesundheitsschutzrelevanten Themensicher. Hierfür analysierte der Bereich Integriertes Managementsystem seit Juni2018 alle relevanten Prozesse, Arbeitsbedingungen sowie -umgebungen auf derWerft. Potenziale wurden ermittelt und Maßnahmen zur Umsetzung definiert.Insbesondere die wachsende Anzahl eigener Mitarbeiter und die steigende Anzahlan Lieferanten erfordern ein rechtlich konformes und transparentes System miteinheitlichen und verbindlichen Verhaltens- und Kontrollregeln. "UnsereMitarbeiter sind unser höchstes Gut, durch sie erlangen unsere Produkte ihrehochwertige Qualität. Uns ist es daher ein persönliches Anliegen, durchpräventive Maßnahmen und fortlaufende Verbesserung größtmöglicheSicherheitsstandards sicherzustellen. Wir senken dadurch die Anzahl vonArbeitsunfällen, gewährleisten eine hohe Produktqualität und präsentieren unsfür Fach- und Führungskräfte als attraktiver Arbeitgeber", betont ManfredOssevorth, Geschäftsführer der NEPTUN WERFTVorbildliches Engagement"Arbeits- und Umweltschutz sind für alle Betriebe unverzichtbare Bestandteiledes Unternehmenserfolges. Entscheidend ist, dass Arbeits- und Gesundheitsschutzfest in Betriebsabläufe integriert sind und von allen Beteiligten -Unternehmensinhaber und Mitarbeiter gleichermaßen - täglich neu bewusst gelebtwerden. Die NEPTUN WERFT hat sich auch hierbei vorbildlich engagiert und dieZertifizierungen durch unermüdliche Arbeit verdient. Die Hinwendung zu denMitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht neben den spannenden Aufgaben die NEPTUNWERFT zu einem attraktiven und gefragten Arbeitgeber der gesamten Region", sagtebei der Zertifikatsübergabe der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,Arbeit und Gesundheit Dr. Stefan Rudolph.Managementsysteme: Steuerungsinstrumente für den UnternehmenserfolgDie Zertifizierung bewirkt auch wirtschaftliche Effekte. "FunktionierendeManagementsysteme sind ein entscheidender Faktor, um unsere Produktivitätdeutlich zu erhöhen", sagt Geschäftsführer Ossevorth. So plant die NEPTUN WERFT,jährlich vier Maschinenraum-Module an die MEYER WERFT in Papenburg und MEYERTURKU (Finnland) abzuliefern - und perspektivisch sogar sechs."Für mich ist die NEPTUN-WERFT damit ein Musterbeispiel, wie man durchqualitativ hochwertige Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften erfolgreich ist",fügt DQS-Geschäftsführer Markus Bleher aus Sicht des Zertifizierungspartnershinzu. "Und die Entscheidung, ISO-Normen und die darauf basierendenManagementsysteme bewusst und langfristig als Steuerungsinstrumente einzusetzen,ist ein weiterer Baustein, um den nachhaltigen Erfolg in der Zukunftsicherzustellen." Zum integrierten Managementsystem der NEPTUN WERFT(Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeits- und Gesundheitsschutz,Energiemanagement) hat die DQS einen umfassenden Fachbeitrag veröffentlicht:http://bit.ly/36iY3VTNEPTUN WERFT: Fachkräfte gesuchtUm die anspruchsvollen Aufgaben in Rostock zu bewältigen, sind im Jahr 2019zusätzlich 100 Jobs entstanden. Auch zukünftig werden in der Fertigung unteranderem Schweißer, Maschinenbauer und Rohrschlosser und in der LogistikTransport- und Kranführer sowie Elektriker gesucht. Jobangebote unterwww.meyercareer.comDQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (DeutschesInstitut für Normung e.V.) als Deutschlands ersterManagementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme undProzesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendstenNorm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden -über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse fürVerbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche,hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Dieserepräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichenVerwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländernmit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund3.200 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2018 einenUmsatz von 157 Millionen Euro. Mit 65.000 zertifizierten Standorten in 130Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (StandMai 2019)