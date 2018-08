Mainz (ots) -Jan Böhmermann und sein Team vom "NEO MAGAZIN ROYALE" starten amDonnerstag, 30. August 2018, 22.00 Uhr in ZDFneo, mit neuen Folgender Late-Night-Show. Talkgast der ersten Folge nach der Sommerpauseist Sänger Clueso.Die Sommerhitze scheint Jan Böhmermann gut getan zu haben: "Imviel zu heißen Autorenraum sind so viele gute Ideen entstanden wienoch nie seit Beginn der Witzaufzeichnungen", so der Moderator.Neben aktuellen Stand-ups im Schlagabtausch mit Ralf Kabelka,Einspielfilmen und Studioaktionen gehören wie gewohnt Talks sowieLivemusik vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld zum "NEO MAGAZINROYALE".Zu sehen gibt es das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" wiegewohnt donnerstags ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek, um 22.00 Uhr inZDFneo und am Freitag um 0.15 Uhr im ZDF.https://zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermannhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell