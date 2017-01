Mainz (ots) -Jan Böhmermann brennt auf neue Folgen: Ab Donnerstag, 2. Februar2017, gibt es 20 neue Ausgaben des "NEO MAGAZIN ROYALE". Doch dasdauert dem Moderator zu lange. Und so gibt er schon vorab eine"Staffelstart-Ansprache:http://ly.zdf.de/J9TRk/Neue Staffel, neue Musik: Jan Böhmermann konnte einen neuenmusikalischen Sidekick gewinnen. Vor einem Jahr trafen sie sich zuden ersten Proben, nun ergänzen 15 junge Musikerinnen und Musiker mitdem neu gegründeten "Rundfunktanzorchester Ehrenfeld" das "NEOMAGAZIN ROYALE".Erster Talkgast in Staffel fünf ist Kollegah. Der Rapper setztsich zum dreifach Fernsehpreis-nominierten Moderator (Grimme-Preis,Deutscher Fernsehpreis und Goldene Kamera) auf die Gästebank. Für diekommenden Böhmermann-Talks machen sich außerdemFDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner und Moderator Jochen Schroppwarm.ZDFneo zeigt das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" immerdonnerstags um 22.15 Uhr, freitags ist es um 0.00 Uhr im ZDF zusehen. In der ZDF-Mediathek steht es bereits donnerstags ab 20.15Uhr zur Verfügung.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin : Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell